Депутат Валуев о лимите: «Будет точно интереснее наблюдать за россиянами, а не иностранцами. Не вижу глобальной проблемы и возможной потери качества»

Депутат Валуев о лимите: будет точно интереснее наблюдать за россиянами.

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался на тему ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ .

«Станет ли РПЛ привлекательнее при новом лимите – зависит только от того, как будут стараться. Но для обычного зрителя будет точно интереснее наблюдать за россиянами, а не иностранцами.

Таланты из маленьких городов будут привлекать внимание. Посмотрим, как все будет развиваться, но не вижу никакой глобальной проблемы и возможной потери качества», – сказал Валуев.

Напомним, приказ Министерства спорта по изменению параметров лимита на легионеров в РПЛ вступит в силу с 1 июля 2026 года. Клубы смогут включить в заявку на сезон не более 12 иностранных игроков, не имеющих права выступать за сборную России, а выпустить на поле – не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, а выпускать на поле – не более восьми.