  • Денис Макаров: «Гусев – сильный тренер в кавычках. Он и Пивоваров попытались мне сделать подлянку. Это показало уровень их профессионализма, которого нет»
Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров критично отозвался о Ролане Гусеве. 

– Сильный ли тренер Ролан Гусев?

– Сильный в кавычках.

– Стоп. После перерыва «Динамо» побежало и закидывало всем по 4-5 мячей. Эксперты начали говорить, что Гусев невероятный тренер, который смог все изменить. Последний сбор вы с ним не проходили.

– И слава богу.

– Как он строит тренировки, как смог изменить ситуацию?

– Ребята перезагрузились. Кто-то был доволен тем, что происходило при Карпине, кто-то нет. Выдохнули, прошли сборы и полетели на парах, поймали волну. Я общался с ребятами, рад за них. Но последние результаты все показывают, на одних парах далеко не уедешь. Надо тренироваться и работать.

– Вы открыли почту и увидели письмо от «Динамо» о том, что не едете на сборы, уже поздно вечером за день до вылета?

– Да, в 7-8 вечера. Я только собрал чемодан на сборы, мне жена, дети помогали. И тут захожу на почту, а там письмо.

– Письмо с официального аккаунта «Динамо»? Или от кого-то лично?

– С официального аккаунта клуба. Вы переводитесь в «Динамо-2».

– Это тот же аккаунт, с которого журналистам приходит подтверждение аккредитации.

– Да, наверное.

– А вашу заявку не приняли.

– Ха, да, мою заявку не приняли. На самом деле я узнал, что это было спланировано давно. Но мне решили сделать подлянку.

– Это Гусев устроил подлянку?

– Он участвовал, да. Он и Пивоваров Павел Константинович, есть там такой. Они попытались сделать подлянку, но это было так смешно. Это показало уровень их профессионализма, которого, в принципе, нет. Таков их уровень.

– Есть ли обида на «Динамо»?

– Вообще никакой обиды нет. Я благодарен этому клубу. Когда я приходил, «Динамо» было совсем другим и на протяжении пяти лет все менялось. Наоборот, я всегда переживаю за ребят. Я знаю многих людей, которые работают в офисе, в клубе, массажистов, сотрудников базы. Знаю, что они всегда переживают и за все эти годы им благодарен. Обид нет, есть только радостные воспоминания: финал кубка, две бронзы. Тем более, в клубе с встретил свою любимую жену, она работала в офисе «Динамо», – сказал Макаров.

А в Турции кто подлянки устраивал? В Рубине до сих пор шампанское открывают за то, что этого чудака впарили за огромные деньги
лапы гусева до Турции дотянулись
гусиные лапки
А выступление в чемпионате Турции что говорит об уровне Макарова?
Даже чемпионат Кипра для него будет за счастье. В Турции он с Чаловым полностью провалились.
О том и речь
это гусев заставлял тебя бить не по воротам а в угловой флаг, или пивоваров говорил рубить своих партнеров
Вроде отпустили в Турцию, а оно все рано воняет. Гусев, Пивоваров виноваты, что у тебя 0 голевых действий в Турция за 12 матчей и средняя оценка 6.3?
Ну да, ему же надо как-то свою бездарность оправдывать))
Это говорит человек, у которого за карьеру всего два отрезка было более-менее удачных. В Рубине и при Валере. И при этом даже при Валере этот дуболом чуть не убил двух легов своими подкатами и "ударами" по воротам.

Уехал в Турцию - и там у него нули за все то время, что он играет. Агент у него красавец, и карьеру ему строит как может, и говорит, что надо говорить.

Но ведь очевидно, что Макаров - профнепригоден. И чего он ожидал, что он поедет с основной на зимний сбор после того, как он сказал в декабре, что не хочет играть, пока Гусев тренирует команду?))

Вот же смешной)) Неважно, был ли какой-то у них конфликт и кто там прав, очевидно, что руководство не даст игроку быть выше клуба и требовать смены тренера, а само его сменит. И ладно бы Макаров был главной звездой команды, но увы, был лавочником, который удачно выстрелил только при Валере, и, по-видимому, слишком в себя поверил))
Согласен, Денис! Сам не могу понять, как такое недоразумение как ты взяли в Динамо!? В Динамо тебя не любили, а что в Турции? Может просто твой уровень ФНЛ?
Тот самый Макаров, который сделал покер в ворота Реала?
это говорит игрок ,который просто "порвал" турецкую Суперлигу,сейчас на него выписывают чековые книжки Галатасарай и Фенербахче,но сма он выбирает варианты из Западной Европы. Я не ошибаюсь?
Ошибаешься! Речь вообще-то о другом, а не о том, как играет Макаров!
Славный идиот! Не в кавычках...
Ну, какой гадёныш…
