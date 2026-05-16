  ФИФА и Федерация футбола Ирана сегодня в Стамбуле обсудят участие сборной на ЧМ-2026. Иранцы ждут гарантий на фоне проблем с визами
ФИФА и Федерация футбола Ирана сегодня в Стамбуле обсудят участие сборной на ЧМ-2026. Иранцы ждут гарантий на фоне проблем с визами

В субботу делегация ФИФА встретится с официальными представителями Федерации футбола Ирана, чтобы обсудить участие команды на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Источники The Athletic, знакомые с ситуацией, сообщают, что встреча пройдет в Стамбуле. Делегацию ФИФА возглавит генеральный секретарь федерации Маттиас Графстрем.

Участие Ирана на чемпионате мира находится под вопросом на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что это решающая встреча, которая означает, что они должны дать нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен», – ранее сказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Athletic
logoЧМ-2026
Федерация футбола Ирана
logoФИФА
logoПолитика
logoСборная Ирана по футболу
ФИФА ничего не решает, как скажет рыжий — так и будет.
Ответ Дмитрий
Если рыжему подарить что-нибудь золотое большое блестящее то он подобреет.
Рыжий на открытии ЧМ 26 будет танцевать
Материалы по теме
Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»
14 мая, 21:28
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа
23 апреля, 11:39
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Они просто обязаны приехать. У них хорошая команда, футболисты хотят играть. Спорт должен быть вне политики»
15 апреля, 18:50
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
19 марта, 09:54
