ФИФА и Федерация футбола Ирана сегодня в Стамбуле обсудят участие сборной на ЧМ-2026. Иранцы ждут гарантий на фоне проблем с визами

Делегации ФИФА и Ирана обсудят участие сборной на ЧМ-2026.

В субботу делегация ФИФА встретится с официальными представителями Федерации футбола Ирана, чтобы обсудить участие команды на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Источники The Athletic, знакомые с ситуацией, сообщают, что встреча пройдет в Стамбуле. Делегацию ФИФА возглавит генеральный секретарь федерации Маттиас Графстрем.

Участие Ирана на чемпионате мира находится под вопросом на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что это решающая встреча, которая означает, что они должны дать нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен», – ранее сказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»