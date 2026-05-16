Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года. Бразилец планирует получить российский паспорт (Legalbet)

Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года.

Защитник «Локомотива » Лукас Фассон подпишет новый четырехлетний контракт с клубом до 2030 года, сообщает Legalbet.

Источник отмечает, что в перспективе бразилец планирует получить российский паспорт.

Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.