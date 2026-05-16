  Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года. Бразилец планирует получить российский паспорт (Legalbet)
Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года. Бразилец планирует получить российский паспорт (Legalbet)

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон подпишет новый четырехлетний контракт с клубом до 2030 года, сообщает Legalbet.

Источник отмечает, что в перспективе бразилец планирует получить российский паспорт.

Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.

Для Локо это отличная новость.
Фассон нетипичный бразилец, работяга и боец, но немного деревянный. Однако, лучше его видеть на фланге, чем Ненахова. Поэтому новость хорошая
Однозначно.
При этом в начале своего пути в Локо нравился его первый пас и хорошая левая нога. Сейчас почему-то все длинные подачи идут в пустоту и довольно много брака в действиях. При этом компенсирует свою игру самоотдачей и тем, что много вступает в единоборства. Если останется, буду рад, потенциал и все возможности для роста у Фассона есть.
Уговорил его Гиля, молодец
Это очень хорошо.
Хотя по инсайдам я уже смирился, что он уйдёт бесплатно, и летом надо будет искать нового лз.
И сохранить Лукаса в условиях ухода нескольких игроков основы - большой плюс
Впрочем, пока официальной инфы не будет - это обнадёживает, но ещё не успокаивает.
как лз он никакой...не его профиль
Очень даже какой. Был бы никакой, слева играл бы Сильянов (или, простигосподи, Рамирес), а справа Ненахов.

Фассон по whoscored - 6-й по оценкам в команде, 4-й по перехватам (если убрать ушедшего из команды Баринова - то 3-й), 6-й (без Баринова - 5-й) по отборам, при этом - 5-й (без Баринова 4-й) по ключевым передачам - подключаться в атаку он тоже умеет хорошо
Ну ЦЗ с паспортом для сборной у нас Девеев и Осипенко только есть и то спорные варианты, а после них пропасть, а потом Морозов, дальше ещё более глубокая пропасть... Так что паспорт Фассону не плохая идея
Фассон в Локо в последний год играет не цз, а лз.
На других ресурсах указано у него уже итальянское есть. А так конечно очередная победа лимита и его сторонников, ещё один качественный воспитанник бразильского футбола. Я не первый раз уже говорю: надо лучшей академии страны из Краснодара уже разогнать всю местную массовку у себя и набирать латиноамериканцев сразу
В данном случае, это решение игрока, который понимает, что шансов пробиться в сборную Бразилии у него крайне мало.
На Локомотив лимит сейчас вообще не давит, могут ещё прикупить. А могут вообще всех легионеров сразу выпускать, даже если завтра лимит на поле сократят до 5 (но от Рамиреса лучше избавляться).
