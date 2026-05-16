Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года. Бразилец планирует получить российский паспорт (Legalbet)
Фассон продлит с «Локо» контракт на 4 года.
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон подпишет новый четырехлетний контракт с клубом до 2030 года, сообщает Legalbet.
Источник отмечает, что в перспективе бразилец планирует получить российский паспорт.
Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне 24-летний защитник провел 33 матча, забил 2 гола и стал автором 3 ассистов.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16764 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовано: Sports
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя по инсайдам я уже смирился, что он уйдёт бесплатно, и летом надо будет искать нового лз.
И сохранить Лукаса в условиях ухода нескольких игроков основы - большой плюс
Впрочем, пока официальной инфы не будет - это обнадёживает, но ещё не успокаивает.
Фассон по whoscored - 6-й по оценкам в команде, 4-й по перехватам (если убрать ушедшего из команды Баринова - то 3-й), 6-й (без Баринова - 5-й) по отборам, при этом - 5-й (без Баринова 4-й) по ключевым передачам - подключаться в атаку он тоже умеет хорошо
На Локомотив лимит сейчас вообще не давит, могут ещё прикупить. А могут вообще всех легионеров сразу выпускать, даже если завтра лимит на поле сократят до 5 (но от Рамиреса лучше избавляться).