«Карасев должен судить все важные игры. Он лидер российского судейства». Лапочкин о назначении арбитра на матч «Ростов» – «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о назначении Сергея Карасева на матч между «Ростовом» и «Зенитом». Игра пройдет 17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги на «Ростов Арене». Сине-бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче, чтобы оформить чемпионство.
«Сергей Карасев – многолетний лидер российского судейства. Конечно же, он должен судить все самые важные и ответственные игры, что в принципе и делает. Поэтому его назначение на «Ростов» – «Зенит» абсолютно понятно и оправданно», – сказал Лапочкин.
За ВАР в этом матче будет отвечать Павел Кукуян.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
Интересно, а то что Карасёв накосячил в матче Зенит - Краснодар, это значения не имеет? Его преславутая высокая планка единоборств часто просто грязная игра.
В матче Зенит - Краснодар в первом тайме был эпизод, два игрока Краснодара столкнулись и упали. Карась назначил штрафной, наверно кто то из Зенита дунул на них и они упали, хорошо хоть красную никому из питерцев не показал, но удалил Педро, которому по ноге со всей дури засадил Сперцян. Карась такой, он что нить отчебучит всенепременно.
Карасев, который Педро удалил с Крансодаром и Кукуян на ВАРе...Зашибись парочку для Зенита выбрали на Ростов...
Сергей "Олегыч, дайте мне работать" Карасев не должен судить матчи любых клубов, борющихся за чемпионство. Впрочем, если убрать всех замазанных судей из списков, не останется почти никого...
Вздор. Давно уже нет. Он очень часто упускает контроль над игрой и своим действиями провоцирует агрессию игроков. Выезжает на когда-то добытой репутации.
если Карасик очередную ключевую ошибку сделает против Зенита, влияющую на исход матча, на золотую гонку, как в предыдущих матчах, то нужно его проверять на детекторе лжи и отстранять пожизненно
Сам то веришь в это?
Добавили интриги матчу, теперь шансы Краснодара гораздо выше
Карасева с Лапочкиным судить нужно в суде за взятки, а не на матчи назначать.
По мне, после сезона надо проводить глобальную чистку судейского корпуса. В чемпионата есть хоть один тур прошедший без скандала? И начинать надо с отстранение Мажича. Это только Митрофанов спрятав голову как страус говорит, что рефери работают хорошо. Кто, кроме Краснодара из команд доволен работой судей?
Начинать надо с прокурорской проверки всего судейского департамента, а потом решать: увольнять Мажича или прописать его в Магадане. Вон, копнули немного Торпедо и теперь не знают, что с этим делать - полтора десятка судей "засветились" только на одном клубе. Не думаю, что столичные клубы РПЛ чем-то кардинально отличаются в "работе с судьями" от Торпедо.
ахахахахахха, только ли столичные?)
Он нарцисс и бездарь. И никогда хорошо не судил. Наоборот, регулярно портил матчи своей карасевской планкой, которая у него еще и регулярно плавает.
этот "лидер" насудит ))) закончилось то время, когда он был лучшим российским судьёй, сейчас косяков у него уйма
