  • «Карасев должен судить все важные игры. Он лидер российского судейства». Лапочкин о назначении арбитра на матч «Ростов» – «Зенит»
55

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о назначении Сергея Карасева на матч между «Ростовом» и «Зенитом». Игра пройдет 17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги на «Ростов Арене». Сине-бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче, чтобы оформить чемпионство.

«Сергей Карасев – многолетний лидер российского судейства. Конечно же, он должен судить все самые важные и ответственные игры, что в принципе и делает. Поэтому его назначение на «Ростов» – «Зенит» абсолютно понятно и оправданно», – сказал Лапочкин.

За ВАР в этом матче будет отвечать Павел Кукуян.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16757 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
Интересно, а то что Карасёв накосячил в матче Зенит - Краснодар, это значения не имеет? Его преславутая высокая планка единоборств часто просто грязная игра.
Ответ Александр Жердин
Комментарий скрыт
Ответ Александр Жердин
В матче Зенит - Краснодар в первом тайме был эпизод, два игрока Краснодара столкнулись и упали. Карась назначил штрафной, наверно кто то из Зенита дунул на них и они упали, хорошо хоть красную никому из питерцев не показал, но удалил Педро, которому по ноге со всей дури засадил Сперцян. Карась такой, он что нить отчебучит всенепременно.
Карасев, который Педро удалил с Крансодаром и Кукуян на ВАРе...Зашибись парочку для Зенита выбрали на Ростов...
Сергей "Олегыч, дайте мне работать" Карасев не должен судить матчи любых клубов, борющихся за чемпионство. Впрочем, если убрать всех замазанных судей из списков, не останется почти никого...
Вздор. Давно уже нет. Он очень часто упускает контроль над игрой и своим действиями провоцирует агрессию игроков. Выезжает на когда-то добытой репутации.
если Карасик очередную ключевую ошибку сделает против Зенита, влияющую на исход матча, на золотую гонку, как в предыдущих матчах, то нужно его проверять на детекторе лжи и отстранять пожизненно
Ответ westport70
Сам то веришь в это?
Добавили интриги матчу, теперь шансы Краснодара гораздо выше
Карасева с Лапочкиным судить нужно в суде за взятки, а не на матчи назначать.
По мне, после сезона надо проводить глобальную чистку судейского корпуса. В чемпионата есть хоть один тур прошедший без скандала? И начинать надо с отстранение Мажича. Это только Митрофанов спрятав голову как страус говорит, что рефери работают хорошо. Кто, кроме Краснодара из команд доволен работой судей?
Ответ Александр Жердин
Начинать надо с прокурорской проверки всего судейского департамента, а потом решать: увольнять Мажича или прописать его в Магадане. Вон, копнули немного Торпедо и теперь не знают, что с этим делать - полтора десятка судей "засветились" только на одном клубе. Не думаю, что столичные клубы РПЛ чем-то кардинально отличаются в "работе с судьями" от Торпедо.
Ответ Виталик Украинский
ахахахахахха, только ли столичные?)
Он нарцисс и бездарь. И никогда хорошо не судил. Наоборот, регулярно портил матчи своей карасевской планкой, которая у него еще и регулярно плавает.
этот "лидер" насудит ))) закончилось то время, когда он был лучшим российским судьёй, сейчас косяков у него уйма
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
16 мая, 08:15
Лапочкин о критике Карасева от Кахигао: «Статистику можно поднять по любому арбитру и сказать, что он против нас. Игровые эпизоды Сергей отработал отлично»
2 мая, 15:57
Кукуян получил первое назначение после пенальти в матче «Зенит» – «Динамо» Махачкала в Кубке: на игру «Ростова» и «Оренбурга». Карасев – ВАР матча «Краснодара», Иванов – игры «Зенита»
24 апреля, 14:48
Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств – что-то невообразимое, мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»
1 марта, 22:20
