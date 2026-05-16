«Карасев должен судить все важные игры. Он лидер российского судейства». Лапочкин о назначении арбитра на матч «Ростов» – «Зенит»

Лапочкин о Карасеве: лидер российского судейства.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о назначении Сергея Карасева на матч между «Ростовом» и «Зенитом ». Игра пройдет 17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги на «Ростов Арене». Сине-бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче, чтобы оформить чемпионство.

«Сергей Карасев – многолетний лидер российского судейства. Конечно же, он должен судить все самые важные и ответственные игры, что в принципе и делает. Поэтому его назначение на «Ростов» – «Зенит» абсолютно понятно и оправданно», – сказал Лапочкин.

За ВАР в этом матче будет отвечать Павел Кукуян .