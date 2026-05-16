«Родина» выиграла Лигу Pari, опередив «Факел» по дополнительным показателям

«Родина » стала победителем Лиги PARI.

В последнем матче 34-го тура против тульского «Арсенала» московский клуб одержал победу со счетом 4:1.

«Родина» стала первой в таблице Первой лиги, набрав 68 очков. Команда обогнала «Факел », который стал вторым с 68 баллами из-за результатов личных встреч с «Родиной».