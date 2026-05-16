«Родина» выиграла Лигу Pari, опередив «Факел» по дополнительным показателям

«Родина» стала победителем Лиги PARI.

В последнем матче 34-го тура против тульского «Арсенала» московский клуб одержал победу со счетом 4:1.

«Родина» стала первой в таблице Первой лиги, набрав 68 очков. Команда обогнала «Факел», который стал вторым с 68 баллами из-за результатов личных встреч с «Родиной».

Опубликовано: Sports
Нехило раскатали Арсенал. Будет интересно глянуть на игру в РПЛ. Так-то команда смотрится совсем неплохо.
Это не хитрое дело

Гунько тотально слил с сезон с игроками под РПЛ и легами

Финишировал невероятно близко к зоне вылета

Топ физрук ин зе ФНЛ
Факел сам слил первое место игрой по весне. Такой отрыв разбазарили....
Надеюсь, игру поправят, а то делать в премьере нечего.
Факел и факелонов с возвращением в Высшую лигу))
Получается, за «Факел» обидно, а не за Родину?
Воронежцы сами отдали первое место им. Но радует, что они смогли выйти в премьер-лигу: надеюсь, что задержатся надолго!
А главный тренер Факела Василенко говорил, что первое место важнее выхода в РПЛ))
Доброе пожаловать в РПЛ, Родные!
Родина для нас всегда на 1 месте !!!!!!
А кто удивиться, что через год например мы узнаем, что ни все чисто с этим бизнесменом? Разве мало у нас таких примеров? И от красивого названия ничего не останется. Частных команд было уже не мало и только Краснодар один такой!
согласен, эта Родина не вызывает доверия
