«МЮ» и Кэррик договорились о постоянной работе, контракт – по схеме «2+1». Объявление – в ближайшие 48 часов

Майкл Кэррик останется тренером «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед » договорился с Майклом Кэрриком о назначении на пост постоянного главного тренера, сообщает BBC.

Стороны обмениваются документами, официальное объявление ожидается в ближайшие 48 часов. Пока есть сомнения, что все формальности успеют завершить до воскресного матча с «Ноттингем Форест», но в клубе хотят оформить все к последней домашней игре сезона.

Кэррик подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год.