  • «МЮ» и Кэррик договорились о постоянной работе, контракт – по схеме «2+1». Объявление – в ближайшие 48 часов
Майкл Кэррик останется тренером «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» договорился с Майклом Кэрриком о назначении на пост постоянного главного тренера, сообщает BBC.

Стороны обмениваются документами, официальное объявление ожидается в ближайшие 48 часов. Пока есть сомнения, что все формальности успеют завершить до воскресного матча с «Ноттингем Форест», но в клубе хотят оформить все к последней домашней игре сезона.

Кэррик подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год.

Источник: BBC
Он заслужил этот контракт !
Пусть все получится у этого мужика
Криминальная хроника Манчестера:
«Сегодня вечером 3 пожилых фаната Манчестер Юнайтед Пол, Гарри и Рой в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили погром в одном из пабов города, нарушители лезли в драку, били посуду и выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес нового тренера Манчестер Юнайтед, все трое задержаны и доставлены в вытрезвитель, правоохранительные органы предпринимают необходимые действия» 😁
Каррик, взяв медаль АПЛ в качестве тренера уже больше добился, чем любой из всех вышеперечисленных вместе взятых.
Пока ещё не как Сульшер, но явно фигура повесомее Невилла и Кина, которые с треском провалились в качестве тренеров
Шикарно. Но активное меньшинство фанов МЮ уже затаило ножи. Им больше нравятся слушать матрицу про системные проекты гениев тактики, чем спокойно жить в реальности, где МЮ нужно медленно и долго, через боль, тернии, страдания возвращаться в элиту АПЛ. В том числе играя некрасиво и добиваясь результата на последних минутах
3-е место это разве не элита АПЛ?
Это локальный пик. Элита это Арсенал и Сити, с 3 по 10 место и даже ниже в АПЛ плотная борьба
Здравое решение. Даже и не верится, что не стали весьтись на очередную затею с приглашением кого-то звёздного.
Понятно, что второй сезон будет в разы сложнее, но для начала в ближайшие год-два просто закрепляться в топ-5, уже будет нормально. Тот же Артета тоже не сразу выстроил команду топ-2 АПЛ. Относиться к нынешнему Арсеналу по-разному можно, но доминатор проделал крутую работу за эти годы.
2+1 оптимально. Только в ближайший сезон не надо давить на Каррика, а дать ему спокойно строить команду под свое видение. Не ждать борьбы за чемп, задача минимум та же - попасть в ЛЧ.
Логично,тем более болельщиков и игроков устраивает Кэррик,ну только Кин обиженный будет
Ну кстати не один Кин, последние недели очень негодует от работы Кэррика еще придворный шут Невилл))
Ожидаемо. Какой смысл еще раз назначать тренера ради нового поворота и очередной гигантской неустойки?

Майкл как минимум заслужил полноценный сезон. Главное - не требовать от него титулы АПЛ и ЛЧ, потому что сейчас явно грядет перестройка команды.

Впрочем, Ретклифф как раз может наступить на те же грабли, на которые в свое время наступили новые владельцы Челси.
Понадобилось 4 года проб и ошибок, чтобы прийти к верному решению. Удачи Майклу Кэррику!
Майкла в тот раз надо было оставить до конца сезона. Он быстро вернулся к правильным настройкам и отлично провел три матча. Ощущение, что Оле тогда просто из-за бешеного давления со стороны прессы и болел поплыл и потерял голову. Он там чуть ли не рыдал прям по ходу матчей. У Каррика есть явно хладнокровие и спокойствие. Ну, чего ждать от центрального полузащитника) Они должны иметь эти качества.
К сожалению, 14 лет ошибок...
Отличная новость. А тем, кто хотел топового тренера, хочу ответить, что топовых сейчас тупо нет свободных. Разве что Хаби, но его, видимо, уже другой клуб уговорил. Каррик отличный вариант, менять его на условного Ираолу это снова вступать в новый цикл
