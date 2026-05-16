«МЮ» и Кэррик договорились о постоянной работе, контракт – по схеме «2+1». Объявление – в ближайшие 48 часов
Майкл Кэррик останется тренером «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» договорился с Майклом Кэрриком о назначении на пост постоянного главного тренера, сообщает BBC.
Стороны обмениваются документами, официальное объявление ожидается в ближайшие 48 часов. Пока есть сомнения, что все формальности успеют завершить до воскресного матча с «Ноттингем Форест», но в клубе хотят оформить все к последней домашней игре сезона.
Кэррик подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17033 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
«Сегодня вечером 3 пожилых фаната Манчестер Юнайтед Пол, Гарри и Рой в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили погром в одном из пабов города, нарушители лезли в драку, били посуду и выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес нового тренера Манчестер Юнайтед, все трое задержаны и доставлены в вытрезвитель, правоохранительные органы предпринимают необходимые действия» 😁
Понятно, что второй сезон будет в разы сложнее, но для начала в ближайшие год-два просто закрепляться в топ-5, уже будет нормально. Тот же Артета тоже не сразу выстроил команду топ-2 АПЛ. Относиться к нынешнему Арсеналу по-разному можно, но доминатор проделал крутую работу за эти годы.
Майкл как минимум заслужил полноценный сезон. Главное - не требовать от него титулы АПЛ и ЛЧ, потому что сейчас явно грядет перестройка команды.
Впрочем, Ретклифф как раз может наступить на те же грабли, на которые в свое время наступили новые владельцы Челси.