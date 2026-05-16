«Черноморец» вылетел из Лиги Pari после трех сезонов в турнире. «Уфа» осталась в лиге
«Черноморец» вылетел из Лиги Pari.
«Черноморец» вылетел из Лиги Pari по итогам этого сезона.
Команда тренера Дениса Попова обыграла «Урал» (2:1) в матче 34-го тура, однако этого не хватило, чтобы сохранить место в лиге, поскольку в параллельной игре «Уфа» победила «Спартак» из Костромы (1:0).
Таким образом, «Черноморец» завершил сезон 16-й позиции, набрав 35 очков в 34 матчах. «Уфа» стала 15-й с 37 баллами в активе.
«Черноморец» провел три сезона подряд в дивизионе, вернувшись в турнир в 2023 году из Leon Второй лиги.
Добавим, что в этом сезоне из Лиги Pari также вылетели «Сокол» и «Чайка».
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?14292 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как непредсказуема жизнь)
Есть закрытые трибуны, на которых всё ещё планируют начать реконструкцию.
А Шишкареву(тот самый богатый владелец а прошлом году), сказали, что стадион он не получит и даже землю под новый стадион ему смогли дать. Старый стадион в собственности города, но половина помещений сдается в аренду и выгнать этих арендодателей не представляется возможным (а без этого невозможно начать реконструкцию масштабную).
Это я уже молчу о истинных причинах, по которым Шишкарев отказался от клуба(с его же слов).