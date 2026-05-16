«Черноморец» вылетел из Лиги Pari после трех сезонов в турнире. «Уфа» осталась в лиге

«Черноморец» вылетел из Лиги Pari.

«Черноморец» вылетел из Лиги Pari по итогам этого сезона.

Команда тренера Дениса Попова обыграла «Урал » (2:1) в матче 34-го тура, однако этого не хватило, чтобы сохранить место в лиге, поскольку в параллельной игре «Уфа» победила «Спартак » из Костромы (1:0).

Таким образом, «Черноморец » завершил сезон 16-й позиции, набрав 35 очков в 34 матчах. «Уфа» стала 15-й с 37 баллами в активе.

«Черноморец» провел три сезона подряд в дивизионе, вернувшись в турнир в 2023 году из Leon Второй лиги.

Добавим, что в этом сезоне из Лиги Pari также вылетели «Сокол» и «Чайка».