  • «Черноморец» вылетел из Лиги Pari после трех сезонов в турнире. «Уфа» осталась в лиге
«Черноморец» вылетел из Лиги Pari после трех сезонов в турнире. «Уфа» осталась в лиге

Команда тренера Дениса Попова обыграла «Урал» (2:1) в матче 34-го тура, однако этого не хватило, чтобы сохранить место в лиге, поскольку в параллельной игре «Уфа» победила «Спартак» из Костромы (1:0).

Таким образом, «Черноморец» завершил сезон 16-й позиции, набрав 35 очков в 34 матчах. «Уфа» стала 15-й с 37 баллами в активе.

«Черноморец» провел три сезона подряд в дивизионе, вернувшись в турнир в 2023 году из Leon Второй лиги.

Добавим, что в этом сезоне из Лиги Pari также вылетели «Сокол» и «Чайка».

Черноморец в этом сезоне должен же был в РПЛ играть, если бы им Сочи стадион предоставил?
Как непредсказуема жизнь)
Ответ Наталья Ларионова
для начала в стыках
Комментарий скрыт
от команды которая в прошлом сезоне должна была играть в РПЛ, до падения во вторую лигу - русские горки..
Они не должны были играть в РПЛ в этом сезоне.
Уфа красавчики 💪🤙
Хорошо, что Уфа осталась, иначе глупое и позорное решение КДК имело бы огромное негативное значение для футбола республики.
Позорное решение, что Уфа не нужна республике, где толпы людей на матчах? Какая работа с болельщиками? Мне как нейтральному болельщику жаль Черноморец, прошлый сезон не пустили в стыки, сейчас вылетели. Виноваты сами не спорю, но для футбола лучше бы что бы Уфа перезагрузилась во 2 лиги.
Недавно ж вроде за ПЛ боролись
А может у них слишком большой и классный стадион для третьего дива? Пусть заблокируют вылет
Еще один пример того как местные чинуши могут испоганить всё к чему притрагиваются.
И как он собирался в РПЛ играть?
Очень просто с долларовым миллиардером (бывшим председателем попечительского совета), которому местные чинуши ради внутричиновничей лояльности в крае предали интересы клуба
Мэр Новороссийска подчинился краевому распоряжению пропустить вперед политически важный клуб Сочи. Стадион в Новороссийске нормальный и по вместимости и по другим показателям. А зря, потому что инвестор то долларовый миллионер и он бы точно поднял его до уровня Краснодара. Но чиновничья лояльность на первом месте чем люди
Напомню, что на нормальном стадионе в прошлом году невозможно было играть вечерние матчи, т. к. не было нормального света. Мачты освещения буквально горели.
Есть закрытые трибуны, на которых всё ещё планируют начать реконструкцию.
А Шишкареву(тот самый богатый владелец а прошлом году), сказали, что стадион он не получит и даже землю под новый стадион ему смогли дать. Старый стадион в собственности города, но половина помещений сдается в аренду и выгнать этих арендодателей не представляется возможным (а без этого невозможно начать реконструкцию масштабную).
Это я уже молчу о истинных причинах, по которым Шишкарев отказался от клуба(с его же слов).
кстати не факт что вылетели. Сокол в прошлом году тоже вылетел, но не вылетел)) Могут и остаться если отказы пойдут
Да вряд ли, в Золоте за ФНЛ борются Ленинградец, Велес и Сибирь, все уже играли в Лучшей лиге, вроде как заявляют большие амбиции.
