Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
Тренер Альваро Арбелоа высказался о возможном возвращении Жозе Моуринью в «Реал».
Испанца спросили, подходит ли Моуринью для этой «неуправляемой раздевалки».
«Я не очень понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке. Я с этим не согласен. В тот день, когда клуб примет решение, они объявят о нем тогда, когда сочтут нужным.
Я всегда был предельно ясен насчет Жозе. Как болельщик «Реала», я считаю его номером один. Я говорил то же самое в Лиге чемпионов. Я думал так месяц назад и продолжу так думать.
Он всегда будет одним из нас. Если он вернется, я буду очень рад, что он дома», – сказал Арбелоа.
Именно Жозик вернул Реал в элиту, когда Реал был возможно главным мемом в футболе. Да и футбол он ставил самый яркий в истории Реала.
Помню смотришь Барсу или Реал в те годы и думаешь «сколько они забьют сегодня? 3/5?». Там только Роналду и Месси под 50 забивали в Ла Лиге, сейчас на такие цифры даже страшно смотреть.
Парадокс Моура - его лучшие команды Челси и Реал не выиграли с ним ЛЧ. Но он больше всего повлиял на их современную историю.
Он же довольно нестандартно подходит к делу, его методы не все понимают (судя по хейту на спортс), но эта стратегия, как правило, задаёт тон на годы вперед.
Да, нужны определенные условия для его работы, да, время, но отдача, как правило, соответствует затратам.
Реал и Челси и правда были монументальны, но шедевральный Интер, и свежий как ветер, и мощный как паровоз Порту, сделали его топовым тренером на все времена.