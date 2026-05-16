Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»

Арбелоа о Моуринью в «Реале»: cчитаю его номером один.

Тренер Альваро Арбелоа высказался о возможном возвращении Жозе Моуринью в «Реал ».

Испанца спросили, подходит ли Моуринью для этой «неуправляемой раздевалки».

«Я не очень понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке. Я с этим не согласен. В тот день, когда клуб примет решение, они объявят о нем тогда, когда сочтут нужным.

Я всегда был предельно ясен насчет Жозе. Как болельщик «Реала», я считаю его номером один. Я говорил то же самое в Лиге чемпионов. Я думал так месяц назад и продолжу так думать.

Он всегда будет одним из нас. Если он вернется, я буду очень рад, что он дома», – сказал Арбелоа.