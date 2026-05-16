  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
22

Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»

Арбелоа о Моуринью в «Реале»: cчитаю его номером один.

Тренер Альваро Арбелоа высказался о возможном возвращении Жозе Моуринью в «Реал».

Испанца спросили, подходит ли Моуринью для этой «неуправляемой раздевалки».

«Я не очень понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке. Я с этим не согласен. В тот день, когда клуб примет решение, они объявят о нем тогда, когда сочтут нужным.

Я всегда был предельно ясен насчет Жозе. Как болельщик «Реала», я считаю его номером один. Я говорил то же самое в Лиге чемпионов. Я думал так месяц назад и продолжу так думать.

Он всегда будет одним из нас. Если он вернется, я буду очень рад, что он дома», – сказал Арбелоа.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?14337 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЖозе Моуринью
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тут Конуслоа прав.
Именно Жозик вернул Реал в элиту, когда Реал был возможно главным мемом в футболе. Да и футбол он ставил самый яркий в истории Реала.
Помню смотришь Барсу или Реал в те годы и думаешь «сколько они забьют сегодня? 3/5?». Там только Роналду и Месси под 50 забивали в Ла Лиге, сейчас на такие цифры даже страшно смотреть.

Парадокс Моура - его лучшие команды Челси и Реал не выиграли с ним ЛЧ. Но он больше всего повлиял на их современную историю.
Ответ Proper Chels
Ну тут Конуслоа прав. Именно Жозик вернул Реал в элиту, когда Реал был возможно главным мемом в футболе. Да и футбол он ставил самый яркий в истории Реала. Помню смотришь Барсу или Реал в те годы и думаешь «сколько они забьют сегодня? 3/5?». Там только Роналду и Месси под 50 забивали в Ла Лиге, сейчас на такие цифры даже страшно смотреть. Парадокс Моура - его лучшие команды Челси и Реал не выиграли с ним ЛЧ. Но он больше всего повлиял на их современную историю.
А интер который полностью построил он и тоже очень сильно на него повлиял в современной истории- выиграл...
Ответ Proper Chels
Ну тут Конуслоа прав. Именно Жозик вернул Реал в элиту, когда Реал был возможно главным мемом в футболе. Да и футбол он ставил самый яркий в истории Реала. Помню смотришь Барсу или Реал в те годы и думаешь «сколько они забьют сегодня? 3/5?». Там только Роналду и Месси под 50 забивали в Ла Лиге, сейчас на такие цифры даже страшно смотреть. Парадокс Моура - его лучшие команды Челси и Реал не выиграли с ним ЛЧ. Но он больше всего повлиял на их современную историю.
Возможно, кризисные команды, либо, скажем так, без прогресса, лучше подходят для самовыражения Жозе.
Он же довольно нестандартно подходит к делу, его методы не все понимают (судя по хейту на спортс), но эта стратегия, как правило, задаёт тон на годы вперед.
Да, нужны определенные условия для его работы, да, время, но отдача, как правило, соответствует затратам.
Реал и Челси и правда были монументальны, но шедевральный Интер, и свежий как ветер, и мощный как паровоз Порту, сделали его топовым тренером на все времена.
Как же бесит каждый раз когда загружается страница спортса как все прыгает
В штабе остаться хочет,Арбелоа не тренер, а обслуга для суперзвёзд
Ответ wxvnpc5psr
В штабе остаться хочет,Арбелоа не тренер, а обслуга для суперзвёзд
Пересу надо присмотреться. Такая экономия на воде в душевых выйдет - все чистыми и без этого из раздевалки выйдут👅
Потому что Арбелоа не заходит в раздевалку , его не впускают туда
А что стало с семьей? Уже неуправляемая раздевалка? 🤔
Конечно не понимаешь, тебя из неё просто выгнали....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
16 мая, 10:52
Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»
15 мая, 18:55
Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох
15 мая, 17:08
«Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Реала» после заявлений о коррупции и краже титулов. Идет проработка юридических мер
15 мая, 15:29
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 05:11
Сперцян в шорт-листе «Марселя». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
17 минут назад
Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»
43 минуты назад
Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
сегодня, 06:27
«Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости
сегодня, 06:10
«Люди говорят спасибо за счастливые моменты, и мне приятно, что я оставил в сердцах добрую память». Поговорили с легендой «Локо» Сычевым
сегодня, 06:00Спецпроект
Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»
сегодня, 04:46
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
сегодня, 03:22
Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
сегодня, 02:59
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»
сегодня, 02:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2 минуты назад
Козлов о 5-м месте ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»
4 минуты назад
Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
31 минуту назад
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
сегодня, 06:59
Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
сегодня, 06:43
Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
сегодня, 06:05
Андрей Аршавин: «Зенит» видоизменится. Будет хорошее предложение на топовых игроков – согласится их отпустить, скорее всего»
сегодня, 05:36
«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
сегодня, 05:23
Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»
сегодня, 05:00
Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8
сегодня, 04:32
Рекомендуем