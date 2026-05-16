  • Игрок системы «Меца», пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии, впервые появился на публике. Дос Сантос и его девушка получили сильные ожоги
Игрок системы «Меца» Таирис дос Сантос и его девушка впервые появились на публике после пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек, а примерно 115 людей получили ранения. У обоих были видны ожоги на теле.

19-летний футболист спасся от огня, но вернулся, когда понял, что его девушка еще заперта внутри. Таирис и его девушка получили сильные ожоги.

Фото: instagram.com/tahirys3/

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: инстаграм Goal
Парень молодец ,вернулся за ней 👏🏼
Здоровья ребятам! Бедная девушка, руки сильно пострадали, но парень вообще весь… сил ему, пусть не отчаивается, еще раз здоровья
Блин )))
Вы в конкурсах черного юмора не участвовали? Стоит попробовать силы
Жуть. Бедные ребята. Слава богу выжили.
Мужчина! Зауважал 🤝👍
Красава,Парень - настоящий мужской поступок...
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
7 февраля, 20:47
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «У меня ожоги на руках, кистях, лице и спине. Все произошло очень быстро, крики, давка. Я был словно парализован»
4 февраля, 22:47
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»
3 января, 19:43
19-летний игрок системы «Меца» получил сильные ожоги при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибло 40 человек. Нескольких молодых футболистов «Лютри» не могут найти
2 января, 12:47
