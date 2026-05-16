Игрок системы «Меца», пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии, впервые появился на публике. Дос Сантос и его девушка получили сильные ожоги
Игрок системы «Меца» Таирис дос Сантос и его девушка впервые появились на публике после пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек, а примерно 115 людей получили ранения. У обоих были видны ожоги на теле.
19-летний футболист спасся от огня, но вернулся, когда понял, что его девушка еще заперта внутри. Таирис и его девушка получили сильные ожоги.
Фото: instagram.com/tahirys3/
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: инстаграм Goal
