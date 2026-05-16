Игрок системы «Меца», пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии, впервые появился на публике. Дос Сантос и его девушка получили сильные ожоги

Игрок «Меца» впервые появился на публике после пожара, унесшего десятки жизней.

Игрок системы «Меца » Таирис дос Сантос и его девушка впервые появились на публике после пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек, а примерно 115 людей получили ранения. У обоих были видны ожоги на теле.

19-летний футболист спасся от огня, но вернулся , когда понял, что его девушка еще заперта внутри. Таирис и его девушка получили сильные ожоги.

