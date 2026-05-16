  Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»

«После четырех лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 чемпионских титула.

Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония – мое место. Спасибо всем, кого я встретил на этом прекрасном пути за эти четыре года.

Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», – написал Левандовски в соцсетях.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Роберта Левандовского
Лева, огромное тебе спасибо за карьеру в Барселоне и что не побоялся перейти в команду в не самом лучшем состоянии !
По 3 Ла Лиги и Суперкубку Испании, победа в Кубке Испании - достойные результаты.

Теперь надо, чтобы в оставшихся двух матчах забил минимум один гол и вошел в десятку лучших бомбардиров Барселоны за всю истории !
Надеюсь, у нашего Деда это получится )
и развеял миф глориков, которые писали что он ничего не сделает за пределами бундеслиги, очень рад за нашу легенду, лучшая девятка в 21 веке, не учитывая р9
7 трофеев
119 голов
22 ассиста
А с какой кстати показатель трофей из 7 игр где больше часть решает фарт ?
Приходил, казалось бы, доигрывать, многие даже на один топ-сезон не надеялись. В итоге сыграл 191 матч, забил 119 мячей и обошел по обоим показателям свой период в Боруссии, а в прошлом сезоне вообще выдал свою элитную версию (27 в Ла Лиге и 11 в ЛЧ). Это все результат невероятной дисциплины и работы над собой, Роберт профессионально отрабатывал контракт, как немногие молодые смогли бы. В 38 лет (исполняются в августе) можно и отдохнуть по заштатным лигам.
В Италии еще мог бы , думаю , попылить нормально
3 чемпионства ! спасибо ! удачи !
Человек, с которого началось возрождение клуба. Спасибо дедушке за все, жаль, что не вышло отпраздновать победу в ЛЧ
Три блестящие сезона !
В первом был вообще незаменим и посрамил всех хейтеров прямо с порога !
«Барселоне» невероятно повезло, что помимо того, что в ее составе играл величайший игрок всех времен - Месси, так в 21 веке за нее выступали лучшие «девятки» мирового футбола - Это’О, Анри, Ибрагимович, Вилья, Суарес, Левандовски. Это показатель статуса и величия клуба.
Роберту огромная благодарность за четыре сезона, которые он провел на крайне высоком профессиональном уровне. Да, возраст в этом году взял свое, но тем ни менее, Лева никогда не отбывал номер на поле, всегда старался быть полезным.
При его подходе к своему здоровью и профессионализме, уверен, он легко года два-три в заштатных лигах за хорошие деньги сможет еще поиграть.
И больше, чем уверен, что он дал неоценимый опыт молодёжи в Барселоне. С таким топом играть рядом, быть в раздевалке, слушать советы - это дорогого стоит!
Безусловно, еще Роберту делает честь, что он переходил в «Барсу» в самый тяжелый период, то есть он рисковал многим, по части собственных амбиций, вполне мог в АПЛ, в любой гранд перейти, но тем ни менее рискнул и уверен, ни разу не пожалел.
Один из самых уважаемых мною форвардов за всю историю. Невероятно умный и техничный игрок! Спасибо за вклад в проект Барсы! Здоровья и дальнейших успехов в карьере! 🤝
Ты нормальный?! Здесь речь о спорте. Шёл бы ты отсюда со своей политотой... "поколение"... посмотри, сколько мне лет, дядя
Топ-форвард. Спасибо ему, он проделал огромную работу!👍🏽
пришёл в кризисную Барселону, провел шикарные первые два сезона, внёс огромный вклад в общую победу, большое спасибо Левандовски, надеюсь до окончания сезона, забьёт один - два гола!
Будучи суперзвездой и играя в мощной и стабильной Баварии он пришел в кризисную Барсу и вытащил обратно в топы, вписал свое имя в легенды этого клуба
Честно говоря до сих не верится что это произошло. Спасибо за все, Леви 💔😭
