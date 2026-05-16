Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»

Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны».

«После четырех лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 чемпионских титула.

Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония – мое место. Спасибо всем, кого я встретил на этом прекрасном пути за эти четыре года.

Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», – написал Левандовски в соцсетях.