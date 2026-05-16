Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
«После четырех лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 чемпионских титула.
Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония – мое место. Спасибо всем, кого я встретил на этом прекрасном пути за эти четыре года.
Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», – написал Левандовски в соцсетях.
Источник: инстаграм Роберта Левандовского
По 3 Ла Лиги и Суперкубку Испании, победа в Кубке Испании - достойные результаты.
Теперь надо, чтобы в оставшихся двух матчах забил минимум один гол и вошел в десятку лучших бомбардиров Барселоны за всю истории !
Надеюсь, у нашего Деда это получится )
119 голов
22 ассиста
В первом был вообще незаменим и посрамил всех хейтеров прямо с порога !
Роберту огромная благодарность за четыре сезона, которые он провел на крайне высоком профессиональном уровне. Да, возраст в этом году взял свое, но тем ни менее, Лева никогда не отбывал номер на поле, всегда старался быть полезным.
При его подходе к своему здоровью и профессионализме, уверен, он легко года два-три в заштатных лигах за хорошие деньги сможет еще поиграть.
Честно говоря до сих не верится что это произошло. Спасибо за все, Леви 💔😭