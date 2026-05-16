Бонгонда попрощался со «Спартаком»: спасибо за 3 года, без обид в финале.

Вингер Тео Бонгонда попрощался со «Спартаком ».

«Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были делать. Нас не интересовали взгляды или мнения людей.

Спасибо, «Спартак», за эти три года, наполненные уважением. Без обид в финале. В конце концов, все уходят домой. Мы продолжаем двигаться вперед, как и всегда. Слава богу», – написал Бонгонда.

В этом сезоне Бонгонда поучаствовал в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

