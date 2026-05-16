Фото
0

Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»

Бонгонда попрощался со «Спартаком»: спасибо за 3 года, без обид в финале.

Вингер Тео Бонгонда попрощался со «Спартаком».

«Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были делать. Нас не интересовали взгляды или мнения людей.

Спасибо, «Спартак», за эти три года, наполненные уважением. Без обид в финале. В конце концов, все уходят домой. Мы продолжаем двигаться вперед, как и всегда. Слава богу», – написал Бонгонда.

В этом сезоне Бонгонда поучаствовал в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Фото: инстаграм Тео Бонгонда

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17025 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Тео Бонгонда
logoТео Бонгонда
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Результат бездумных, не поддающихся ни какой логике трансферов Спартака. Человек был куплен за приличные деньги и нормально играл 1,5 сезона, потом зачем то купили Солари и Наливая и создали излишнюю конкуренцию на позиции. Причем, как показало время и Бонгонда и Солари - игроки одного уровня, делающие примерно 10 голевых действий за сезон. В итоге слили кучу бабок в никуда не получив качественного усиления позиции.
ОтветBarmaleika
Результат бездумных, не поддающихся ни какой логике трансферов Спартака. Человек был куплен за приличные деньги и нормально играл 1,5 сезона, потом зачем то купили Солари и Наливая и создали излишнюю конкуренцию на позиции. Причем, как показало время и Бонгонда и Солари - игроки одного уровня, делающие примерно 10 голевых действий за сезон. В итоге слили кучу бабок в никуда не получив качественного усиления позиции.
Комментарий скрыт
ОтветBarmaleika
Результат бездумных, не поддающихся ни какой логике трансферов Спартака. Человек был куплен за приличные деньги и нормально играл 1,5 сезона, потом зачем то купили Солари и Наливая и создали излишнюю конкуренцию на позиции. Причем, как показало время и Бонгонда и Солари - игроки одного уровня, делающие примерно 10 голевых действий за сезон. В итоге слили кучу бабок в никуда не получив качественного усиления позиции.
Солари сильнее Тео
Спасибо за всё Тео!
ОтветЕвгений Кирилюк
Спасибо за всё Тео!
Комментарий скрыт
ОтветЕвгений Кирилюк
Спасибо за всё Тео!
Особенно за гол ЦСКА оставив не у дел Мойзеса
Не совсем понял, что значит без обид в финале, типо чтобы на него не рассчитывали?) Так он не играет почти год, а так, удачи, конечно, добротный лег был
ОтветКлао Рибо
Не совсем понял, что значит без обид в финале, типо чтобы на него не рассчитывали?) Так он не играет почти год, а так, удачи, конечно, добротный лег был
Финал истории Тео и Спартака. Типа финал сотрудничества.
ОтветКлао Рибо
Не совсем понял, что значит без обид в финале, типо чтобы на него не рассчитывали?) Так он не играет почти год, а так, удачи, конечно, добротный лег был
Без обид, в финале я за Краснодар)
А если без шуток, то скорее всего он имел в виду финал, как часть пути, который подошёл к концу в Спартаке
Игрок неплохой, но прямолинейный. В какие-то моменты выручал, когда проблемы были с голами. Но Солари без вариантов выиграл конкуренцию. Он лучше в прессинге, отрабатывает весь фланг, интереснее в отыгрышах. Если не трамва, Тео выходил бы чаще, но Солари просто лучше. Роль была бы только в качестве подмены.
А мне жаль, что он ушёл. Пусть не всегда отмечался результативными действиями, но пахал с большой самоотдачей и не помню, чтобы привозил. Спасибо, Тео, и удачи!
ОтветСаввсем
А мне жаль, что он ушёл. Пусть не всегда отмечался результативными действиями, но пахал с большой самоотдачей и не помню, чтобы привозил. Спасибо, Тео, и удачи!
К тому же, лично я, пока не вижу, чтобы Солари был сильнее Бонгонды. А далее, посмотрим. Но менеджмент, прежде чем принимать решения в ПОЛЬЗУ СПАРТАКА, просто обязан принимать ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ.
он из сборной до сих пор не приехал?
Спасибо, Тео. Временами, ты был очень хорош. За гол ЦСКА отдельный респект. Удачи тебе. До свидания.
В какой-то степени жаль Тео, но такова жизнь, надеюсь у него всё будет хорошо!
Когда перешел в спартак, были надежды на него, а теперь, ну ушел и ушел, ничего страшного, ливая бы ещё отправить куда подальше....
да ничего он проиграл, просто есть Барко, который топит за Солари, был бы Тео аргентинец, играл бы он, а Солари , рядом с Тео не стоял, по всем пруфам...Солари просто дерево...но аргентинское...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонгонда не пускают в «Спартак» из ДР Конго: сборную заперли в стране, чтобы отмечать выход на ЧМ-2026
6 апреля, 09:50
«Спартак» о невозвращении Бонгонда из сборной: «Федерация ДР Конго велела футболистам остаться в Киншасе. Это противоречит правилам ФИФА – будем разбираться»
5 апреля, 16:03
Литвинов о выходе ДР Конго с Бонгонда на ЧМ: «Белая зависть есть, черной нет – Тео там, от всей души поздравляю его. Я счастлив за него, это огромный праздник для страны»
2 апреля, 12:52
Сборная ДР Конго вышла на ЧМ во 2-й раз в истории и впервые с 1974 года
1 апреля, 00:12
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
2 минуты назадВидео
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
16 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
22 минуты назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
32 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
34 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
38 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
53 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
3 минуты назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
55 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем