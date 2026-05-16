Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение включить Амира Ибрагимова в расширенный список игроков на летний сбор. 18-летний полузащитник молодежки «Манчестер Юнайтед» попал в заявку команды на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. 

«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи.

В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.

Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18 (Ибрагимов играл за сборные Англии U15 и U16 – Спортс’‘), но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.

Источник: RT
Спортс, вы там офигели совсем?? Какого черта в приложении сразу запускается реклама Авито, которую не убрать ни промотать??
Типичный перехват футбольной прописки игрока.
Пока официальных матчей нет это все не считается
Там мутные правила, которые ещё и меняются время от времени.
Я тут прочитал, что достаточно трёх товарняков за первую сборную - после этого уже футбольное гражданство сменить не получится.
А остались ещё такие, с кем Валера не познакомился?
С Осипенко всё знакомится и знакомится, удивительно, что в этот раз комличенку не вызвал
Лучше не менять Англию на Россию в России он умрет как футболист
Сафонов от того что россиянин умер как футболист?
Дурак, если пример вызов
Удачи Ибрагимову
Ну так заиграйте его хоть в одном матче за основу, в чем проблема
Если он там возит , то и наших пенсов отвозит ))лишь бы без травм , удачи
Канчельскис об Ибрагимове в списке сборной России: «У нас Пиняев тоже ездил в «МЮ», но пока в «Локомотиве». Посмотрим, что Амир из себя представляет»
12 мая, 11:09
Ибрагимов из «МЮ», Соболев, Батраков, Головин, Миранчуки, Тюкавин – в расширенном списке сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Сафонов не включен
12 мая, 09:09
Карпин об Ибрагимове из «МЮ»: «Слышал, но за игрой не следил. Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные. Мы готовы рассмотреть любого»
5 января, 17:13
17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
30 октября 2025, 08:58Видео
