Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»

Карпин о вызове Ибрагимова: хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение включить Амира Ибрагимова в расширенный список игроков на летний сбор. 18-летний полузащитник молодежки «Манчестер Юнайтед » попал в заявку команды на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи.

В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.

Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18 (Ибрагимов играл за сборные Англии U15 и U16 – Спортс’‘), но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.