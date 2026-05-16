Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение включить Амира Ибрагимова в расширенный список игроков на летний сбор. 18-летний полузащитник молодежки «Манчестер Юнайтед» попал в заявку команды на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи.
В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел.
Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18 (Ибрагимов играл за сборные Англии U15 и U16 – Спортс’‘), но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», – сказал Карпин.
Я тут прочитал, что достаточно трёх товарняков за первую сборную - после этого уже футбольное гражданство сменить не получится.