  Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с Килианом Мбаппе и заявил, что спокойно относится к недовольству форварда игровым временем.

– Вы говорили с Мбаппе?

– Я только что видел его и сказал, чтобы он был спокоен. Это может выглядеть как инфоповод, но он сказал то, что мы уже обсуждали с ним лично. Я отношусь к этому естественно. Знаю, что такое играть каждый день и не играть. Я его понимаю.

Знаю, что он был недоволен, и мне это нравится. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Для меня это нормально.

– Вас задело, что Мбаппе говорил о вещах из раздевалки?

– Меня это не задело. Когда я говорю с игроками, у меня никогда нет страха. Когда я говорю наедине, мне хочется, чтобы это оставалось между нами, но меня не раздражает, если это обсуждается, – сказал Арбелоа.

Короче, ему в Мбаппе всё нравится. Даже если тот съездит с его женой в Италию, или нагадит ему в кроссовки.
Ответ версус вульгарис
С кроссовками не перебарщивай!
Ответ Alex Filippov_1116679085
Да, это я через край хватил)
У мбаппе и вини дома явно нету ёрщика ведь для этого у них всегда есть арбелоа
Ответ Данил Курмангазыев
Туалетной бумаги тоже
Руководство к действию для других игроков. Этому извращенцу оказывается нравится когда кругом недовольные=))
Сейчас Особенный придёт - порядок наведёт !
Ответ Kuvshinka
Сейчас Особенный придёт - порядок наведёт !
Если уберет рассадник в виде афрофранцузов, то наведут. Иначе его быстро сольют
Ну так ты уже дембель,чего тебе переживать
"Когда я говорю с игроками, у меня никогда нет страха. "- откуда мысли то такие, насмотрелся на Вальверде с Тчуамени? :)
В древности у уважающего себя шаха был гарем с наложницами, в этом гареме в качестве обслуживающего персонала работали молодые мужчины - для спокойствия шаха они были евнухами (костратами). Мадрид сегодня напоминает гарем шаха Переца..😁
Арбеола это такой человек, которому всё нравится в Реале.Если Мбаппе забьёт на тренировку ему это тоже понравится. Вообщем Арбеола трусливый человек.
Тед Лассо на минималках
Арбелоа: "Я смелый! Я очень-очень смелый!! Я очень-очень-очень смелый!!! Но, боюсь, вы этого не заметите: вот и говорю вам - смотрите, какой я смельчак!"
