Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»

Арбелоа: мне нравится недовольство Мбаппе.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с Килианом Мбаппе и заявил, что спокойно относится к недовольству форварда игровым временем.

– Вы говорили с Мбаппе?

– Я только что видел его и сказал, чтобы он был спокоен. Это может выглядеть как инфоповод, но он сказал то, что мы уже обсуждали с ним лично. Я отношусь к этому естественно. Знаю, что такое играть каждый день и не играть. Я его понимаю.

Знаю, что он был недоволен, и мне это нравится. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Для меня это нормально.

– Вас задело, что Мбаппе говорил о вещах из раздевалки?

– Меня это не задело. Когда я говорю с игроками, у меня никогда нет страха. Когда я говорю наедине, мне хочется, чтобы это оставалось между нами, но меня не раздражает, если это обсуждается, – сказал Арбелоа.

