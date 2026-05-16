39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026. Это будет 5-й турнир в карьере защитника

39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026.

Бывший капитан «Интера » Юто Нагатомо эмоционально отреагировал на новость о попадании в заявку сборной Японии на ЧМ-2026 .

Защитник был включен в окончательный состав японской команды, о чем было объявлено вчера.

Услышав свою фамилию, 39-летний Нагатомо, который сейчас играет за «Токио », не смог сдержать слез.

Для него это будет пятый чемпионат мира в карьере. Он не пропустил ни одного турнира начиная с ЧМ-2010 .

Нагатомо провел 144 матча за сборную Японии . Это второй результат в истории страны, рекорд принадлежит Ясухито Эндо (152).