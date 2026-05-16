  39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026. Это будет 5-й турнир в карьере защитника
39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026. Это будет 5-й турнир в карьере защитника

39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026.

Бывший капитан «Интера» Юто Нагатомо эмоционально отреагировал на новость о попадании в заявку сборной Японии на ЧМ-2026.

Защитник был включен в окончательный состав японской команды, о чем было объявлено вчера.

Услышав свою фамилию, 39-летний Нагатомо, который сейчас играет за «Токио», не смог сдержать слез.

Для него это будет пятый чемпионат мира в карьере. Он не пропустил ни одного турнира начиная с ЧМ-2010.

Нагатомо провел 144 матча за сборную Японии. Это второй результат в истории страны, рекорд принадлежит Ясухито Эндо (152).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: соцсети ФК «Токио»
Так и плачут мужики..
ОтветKatin Dag
Так и плачут мужики..
Да причем здесь именно мужики? Они не люди? Уже давно стереотип надо снимать этот
Юто респект! Он играл в трудные для Интера времена, но претензий к его самоотдаче никогда не было. Надеюсь, у него лично и у Японии в целом получится хороший турнир!
ОтветKreakeroK
Юто респект! Он играл в трудные для Интера времена, но претензий к его самоотдаче никогда не было. Надеюсь, у него лично и у Японии в целом получится хороший турнир!
Forza Nerazzurri 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🐍🐍🐍
Легенда Интера
пятый чемпионат мира, Юто красавчик, рад за него!
Легенда Интера, европейского и японского футбола. Всегда честно и на уровне играл, трудяга.
Ахренеть, играет что ли до сих пор. Молодчик )
Недавно вспоминал его. Круто, что ещё в строю.
Деду респект и удачи! 🥠
Видел новость на зарубежных ресурсах что заплакал из за того что Митома и Минамино не вызваны из за травм
