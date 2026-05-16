39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026. Это будет 5-й турнир в карьере защитника
39-летний Нагатомо заплакал, узнав о вызове в сборную Японии на ЧМ-2026.
Бывший капитан «Интера» Юто Нагатомо эмоционально отреагировал на новость о попадании в заявку сборной Японии на ЧМ-2026.
Защитник был включен в окончательный состав японской команды, о чем было объявлено вчера.
Услышав свою фамилию, 39-летний Нагатомо, который сейчас играет за «Токио», не смог сдержать слез.
Для него это будет пятый чемпионат мира в карьере. Он не пропустил ни одного турнира начиная с ЧМ-2010.
Нагатомо провел 144 матча за сборную Японии. Это второй результат в истории страны, рекорд принадлежит Ясухито Эндо (152).
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17022 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: соцсети ФК «Токио»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии