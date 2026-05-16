Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит

Жозе Моуринью близок к назначению в «Реал ».

По данным The Athletic, на следующей неделе португалец встретится с президентом мадридцев Флорентино Пересом . Ожидается, что стороны завершат сделку.

Источники утверждают, что Моуринью уже дал понять людям в «Бенфике», что покидает клуб. В Лиссабоне знают о ситуации и уже рассматривают варианты замены.

«Бенфика » предлагала Моуринью продлить контракт, но ожидается, что он откажется. Сам тренер на пресс-конференции в пятницу заявил, что пока «не хочет смотреть и анализировать» предложение – до воскресного матча с «Эшторилом» в последнем туре чемпионата Португалии.

Действующий контракт Моуринью с «Бенфикой» рассчитан еще на год, но в нем есть пункт о выкупе. Его можно активировать в течение 10 дней после окончания сезона.

Интересно, что решение по новому тренеру сейчас продвигает Перес. Назначение Хаби Алонсо в прошлом сезоне курировал гендиректор клуба Хосе Анхель Санчес, а президент уже утверждал кандидатуру.