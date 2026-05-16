  • Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
90

Жозе Моуринью близок к назначению в «Реал».

По данным The Athletic, на следующей неделе португалец встретится с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Ожидается, что стороны завершат сделку.

Источники утверждают, что Моуринью уже дал понять людям в «Бенфике», что покидает клуб. В Лиссабоне знают о ситуации и уже рассматривают варианты замены.

«Бенфика» предлагала Моуринью продлить контракт, но ожидается, что он откажется. Сам тренер на пресс-конференции в пятницу заявил, что пока «не хочет смотреть и анализировать» предложение – до воскресного матча с «Эшторилом» в последнем туре чемпионата Португалии.

Действующий контракт Моуринью с «Бенфикой» рассчитан еще на год, но в нем есть пункт о выкупе. Его можно активировать в течение 10 дней после окончания сезона.

Интересно, что решение по новому тренеру сейчас продвигает Перес. Назначение Хаби Алонсо в прошлом сезоне курировал гендиректор клуба Хосе Анхель Санчес, а президент уже утверждал кандидатуру.

Не знаю что из этого получится , но теперь следить за Реалом будет интереснее с Жозе. ведь все мы ждали и мечтали чтобы хоть разок Моур снова пришёл в Реал , и показал на что способен с топовыми игроками. надеюсь тряхнет сединой, удачи! хуже уже не будет
Эль классико теперь будет ещё более огненным.
Тотал ЖК будут пробивать только так
Также надеялся что Жозе придет ,его Реал был лучшей командой при всем уважение к зизу и 3лч
Жозе реально особенный.
Начать сезон в Фенербахче. Вылететь в квалификации ЛЧ (от Бенфики, кстати). И к концу сезона согласовать переход в Реал.
забавно, что Жозе 2 раза подряд переходит в команды, которые выбили его из ЛЧ
По ходу сезона он успел еще и Реал обыграть, и затащить Бенфику в плей-офф, где вылетел от Реала )) короче, не так все просто ))
Это будет, как минимум, интересно. Опять начну все матчи Реала смотреть.
Что-то мне подсказывает что самое интересное там будет не на футбольном поле)
Анчелотти в Реал Из Эвертона приходил и 2 лиги чемпионов взял. Видимо в Мадриде поняли, что с тем цирком, который у них сейчас есть молодая гвардия тренеров не справится и нужна старая школа.
Кагбэ Анчелотти с этим цирком как раз тоже не справился)
Там только защитников докупили прошлым летом, но вся токсичность исходит от атаки и полузащиты.
У Анчи было 3-4 таких себе сезона. У Моуриньо последний хороший сезон был 11 лет назад. Сколько можно сравнивать ситуации с Анчи?
Хотел бы глянуть на перепалку Жозе с Винисиусом, вот это был бы замес
🙈 В такой позе просидит… на лавке весь сезон, если Мавру хоть на секунду покажется что кто-то здесь мяукнул.
Папа идет.
Жозе просто бы его загнобил.
И слил.
Кого как не Моура брать Пересу. Всё-таки последняя победа Моура в плей-офф ЛЧ была почти 10 лет назад, как раз самое то для клуба, который в первую очередь ценит выступления именно в ЛЧ. Да и атмосферу наладит, ведь Жозе знает толк в общении с молодыми.
Не вижу ни единого минуса этого назначения 👍
выглядит как шаг отчаяния от Переса.. закончится плачевно

Моуриньо уже лет 10 как сбитый лётчик
два финала еврокубков с ромой подряд
да, второсортные финалы разве что.. в турнирах в которых топ клубы реально либо не играют, либо играют после откровенно провальных сезонов, либо будучи в кризисе..

Реальный топ клуб успешно Моуриньо уже не тренировал 10+ лет
Жозик такой пацан, что может навести порядок в хате. А может и ещё больше срач развести. Учитывая, что он не только авторитетен, но и весьма конфликтен.
Отличный и, скорее всего, последний шанс Жозе заткнуть хейтеров, которых стало что-то слишком много последнее время. Вообще это о многом говорит, что люди называют Моуриньо сбитым летчиком только за то что он не выигрывает Лиги Чемпионов с Фенербахче и Бенфикой. Всем плевать, что он везде проделывает отличную работу, многие все равно пытаются найти только негатив.
Ne znayu kak v Benfike, no v Fenere eto bılo ‘na troyecku’. I iqra xuje stala, i rezultatı
Все просто. За последние 20 лет титулы Реалу приносили 3 тренера: Моуриньо, Анчелотти и Зидан. Все остальные эксперименты провалились. Было 2 прихода Папы Карло и 2 прихода Зизу, теперь на очереди второй заход "Особенного"
