  • Бруну Фернандеш: «Считаю себя топ-игроком. Но мне тяжело ответить, лучший ли я в АПЛ. У всех разные вкусы. Поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня»
Бруну Фернандеш: «Считаю себя топ-игроком. Но мне тяжело ответить, лучший ли я в АПЛ. У всех разные вкусы. Поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал получение награды лучшему игроку АПЛ по версии английской Ассоциации футбольных журналистов.

– Больше 120 моментов создано вами в этом сезоне. Вы считаете себя одним из элитных плеймейкеров Европы?

– Нет. Я вижу себя просто еще одним игроком, который наслаждается футболом. Мне кажется, это тема для разговоров других людей, понимаете?

Конечно, я считаю себя топ-игроком. Я достиг очень высокого уровня и не думаю, что кто-то может с этим не согласиться. Я могу вам нравиться, могу не нравиться, вы можете предпочитать других игроков – и это нормально. У всех нас разные вкусы, и именно поэтому жизнь так хороша, именно поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня!

Скажем так: я считаю себя очень хорошим игроком. Но если вы спросите у меня, лучший ли я игрок АПЛ, мне будет тяжело ответить. Я действительно думаю, что в этом сезоне я был одним из лучших. Я считаю, что провел прекрасный сезон. Есть ли другие игроки, которые тоже заслуживают эту награду? Да, конечно. Но мне повезло, что, когда пришло время выбирать, люди выбрали меня, – прокомментировал полузащитник.

В этом сезоне АПЛ Фернандеш провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 19 результативных пасов. Бруну осталось оформить 2 голевые передачи в финальных турах чемпионата, чтобы побить рекорд Премьер-лиги. Подробная статистика португальца доступна по ссылке.

Я надеюсь он это не Терри говорил?
ОтветProper Chels
Гиггзу
ОтветProper Chels
Зачем ходить за Терри? У МЮ свои легенды есть, например старина Гиггзи
С юмором и деликатно ответил. Я тоже считаю, что Бруну заслужил награду, а сомнений в его топ-статусе не было с яркого дебюта в МЮ. Не его вина, что с командой творилось черт знает что, и этот сезон тому свидетельство.
Человек разумный.
Я думаю он заслужил одну такую награду в копилку , хотя бы по совокупности выступлений .
Слишком много игроков, про кого можно сказать "заслужили по совокупности". Их гораздо больше, чем наград (раз уж она одна в год вручается). Вес наград снижается, если раздавать их всем подряд. Можете хотя бы на примере ЧМ это увидеть. Если раньше попасть в список участников было само по себе наградой, то теперь "привилегированность" данного события стала сомнительнее.
По совокупности - это не типа по старой памяти. Просто у него это не просто сезон-вспышка, как бывает (вспомнил почему-то нападающено Мичела из Суонси)... Это топ уровень годами. Но этот сезон просто лучше всех предыдущих и главное, лучше оппонентов. Абсолютно заслуженная награда будет.
Бруну ты элита !!!
Саня ты ювелир
загуглил откуда пошла эта фраза которую я только что использовал.....
На мой взгляд, в этом сезоне Бруну заслужил MVP АПЛ
Бруну, ты не прав. Я тоже люблю свою жену!
стоило ждать 4 года чтобы написать такой комментарий хехех
Прикольно ответил😃 а вообще Бруну заслужил награду лучшему игроку, в МЮ все на нем завязано
Сам болею за Арсенал и очень хочу чтобы Райс получил заслуженный приз, ведь отпахал от звонка до звонка, но если возьмёт Бруну то это будет достойно, тоже заслужил, так что кто бы не взял приз будет в надёжных руках
Бруно один из лучших игроков всех лет , что он выступает в АПЛ . Его единственная «вина» , что клуб выступает неудачно .
