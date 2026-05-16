Бруну Фернандеш: «Считаю себя топ-игроком. Но мне тяжело ответить, лучший ли я в АПЛ. У всех разные вкусы. Поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня»

Бруну Фернандеш: считаю себя топом, но тяжело ответить, лучший ли я в АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал получение награды лучшему игроку АПЛ по версии английской Ассоциации футбольных журналистов.

– Больше 120 моментов создано вами в этом сезоне. Вы считаете себя одним из элитных плеймейкеров Европы?

– Нет. Я вижу себя просто еще одним игроком, который наслаждается футболом. Мне кажется, это тема для разговоров других людей, понимаете?

Конечно, я считаю себя топ-игроком. Я достиг очень высокого уровня и не думаю, что кто-то может с этим не согласиться. Я могу вам нравиться, могу не нравиться, вы можете предпочитать других игроков – и это нормально. У всех нас разные вкусы, и именно поэтому жизнь так хороша, именно поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет – к счастью для меня!

Скажем так: я считаю себя очень хорошим игроком. Но если вы спросите у меня, лучший ли я игрок АПЛ, мне будет тяжело ответить. Я действительно думаю, что в этом сезоне я был одним из лучших. Я считаю, что провел прекрасный сезон. Есть ли другие игроки, которые тоже заслуживают эту награду? Да, конечно. Но мне повезло, что, когда пришло время выбирать, люди выбрали меня, – прокомментировал полузащитник.

В этом сезоне АПЛ Фернандеш провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 19 результативных пасов. Бруну осталось оформить 2 голевые передачи в финальных турах чемпионата, чтобы побить рекорд Премьер-лиги. Подробная статистика португальца доступна по ссылке .