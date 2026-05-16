0

Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду уступил «Гамба Осака» в финале

«Гамба Осака» выиграл у «Аль-Насра» в финале азиатской Лиги чемпионов 2.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Гамба Осака» (0:1) в финальном матче азиатской Лиги чемпионов 2.

Единственный гол в игре, которая проходила в Эр-Рияде, на 30-й минуте забил нападающий Дениз Хюммет.

Лига чемпионов 2 – второй по значимости клубный турнир, который проводился Азиатской конфедерацией футбола.

Лига чемпионов Азии 2

Финал

Лига чемпионов Азии 2. Финал
16 мая 17:45, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
0 - 1
1.8xG0.12
Логотип гостевой команды
Гамба Осака
Матч окончен
80’
Жебали   Усами
Аль-Хассан   Аль-Хамдан
80’
70’
Месино   Фелипе
Яхья   Аль-Наджди
66’
Гариб   Коман
66’
Гариб
64’
60’
Yamashita   Okunuki
60’
Судзуки   Абе
Аль-Нассер   Анжело Габриэл
56’
Аль-Акиди
49’
Бушаль   Аль-Ганам
46’
46’
Хюммет   Minamino
2тайм
Перерыв
30’
  Хюммет
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Яхья, Мартинес, Симакан, Бушаль, Мане, Аль-Нассер, Аль-Хассан, Гариб, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Хассан, Гариб, Аль-Шарари, Маран, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Бушаль, Яхья, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Аман, Аль-Акиди, Абдулкарим, Аль-Нассер
1тайм
Гамба Осака:
Rui Araki, Хацусе, Накатани, Миура, Kishimoto, Rin Mito, Судзуки, Месино, Жебали, Yamashita, Хюммет
Запасные: Курата, Судзуки, Жебали, Хюммет, Хигасигути, Итимори, Nakano, Yamashita, Ikegaya, Takato Yamamoto, Toyama, Месино
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица азиатской Лиги чемпионов-2

Статистика азиатской Лиги чемпионов-2

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17021 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов Азии 2
результаты
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoГамба Осака
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Япония
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДениз Хюммет

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Там будет играть Роналду 2. Из Ростова
Че за Лига Чемпионов 2?
Не догнал, как это? Типа Лина Европы чтоли?
ОтветСудейская комната РЖД
Че за Лига Чемпионов 2? Не догнал, как это? Типа Лина Европы чтоли?
Типа Лиги Европы, второстепенный турнир.
Но азиатам нравятся громкие названия, поэтому ЛЧ2
ОтветСудейская комната РЖД
Че за Лига Чемпионов 2? Не догнал, как это? Типа Лина Европы чтоли?
Это продолжение первой части.
Сиквел.
Вперёд, за вызовом!
Сегодня - это привести Осаку к их титулу. Сииии!
Если Роналду сольёт еще и титул в саудовской лиге в последнем туре, это будет эпично
проиграли команде у которой суммарная стоимость игроков 16 млн
это же уровень фнл нашего
СИИИИИИИИИИИ
За Гамбу, где бы ни была эта Осака
ОтветDOCTR
За Гамбу, где бы ни была эта Осака
🤣🤣🤣🤣
ОтветDOCTR
За Гамбу, где бы ни была эта Осака
🤣🤣🤣🤣
роналду тянет клубы ко дну как и сборные
Если серьёзно, то Феликс проводит выдающийся просто мяч.
Без конца обводит, остро пасует, только что в штангу попал.
Но что делает на поле дед, это просто анекдот какой-то, а не футболист.
Чую они в чемпе последний матч тоже сольют) нереально лузерская команда, которая сливает все финалы непонятным образом. То вратарь себе забьет, то сопернику с одним ударом сольют
Наср снова в штаны Наср.. бестрофейник
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
1 минуту назадВидео
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
15 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
21 минуту назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
31 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
33 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
37 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
52 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
2 минуты назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
54 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем