Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду уступил «Гамба Осака» в финале

«Гамба Осака» выиграл у «Аль-Насра» в финале азиатской Лиги чемпионов 2.

«Аль-Наср » Криштиану Роналду проиграл «Гамба Осака » (0:1) в финальном матче азиатской Лиги чемпионов 2.

Единственный гол в игре, которая проходила в Эр-Рияде, на 30-й минуте забил нападающий Дениз Хюммет.

Лига чемпионов 2 – второй по значимости клубный турнир, который проводился Азиатской конфедерацией футбола.

