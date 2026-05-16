Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду уступил «Гамба Осака» в финале
«Гамба Осака» выиграл у «Аль-Насра» в финале азиатской Лиги чемпионов 2.
«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Гамба Осака» (0:1) в финальном матче азиатской Лиги чемпионов 2.
Единственный гол в игре, которая проходила в Эр-Рияде, на 30-й минуте забил нападающий Дениз Хюммет.
Лига чемпионов 2 – второй по значимости клубный турнир, который проводился Азиатской конфедерацией футбола.
Лига чемпионов Азии 2. Финал
16 мая 17:45, Al-Awwal Park
0 - 1
Таблица азиатской Лиги чемпионов-2
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Не догнал, как это? Типа Лина Европы чтоли?
Но азиатам нравятся громкие названия, поэтому ЛЧ2
Сиквел.
Сегодня - это привести Осаку к их титулу. Сииии!
это же уровень фнл нашего
СИИИИИИИИИИИ
Без конца обводит, остро пасует, только что в штангу попал.
Но что делает на поле дед, это просто анекдот какой-то, а не футболист.