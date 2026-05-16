«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
«Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал. Спокойное, прямое течение — в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды – в «азиатском».
Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты», – говорится в сообщении «Оренбурга».
Фото: телеграм-канал «Оренбурга»
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Изогнутые полосы на животе создают эффект пуза
Так и задумано, чтобы соперники недооценивали.
ничего особенного
Ничего необычного совместно с «Ничего обычного».
ничего особенного
Я теперь Шинник.😁😁😁
Форма,как у районной команды
Черно-желтая интереснее была да? Особенно в последнем туре)
Лучше бы исторические черно-желтые цвета вернули.
И ведь никто раньше до такого не додумался! Ни миланский Интер, ни ярославский Шинник. Креативно!!! Вот где молодцы, там молодцы.
Ну такое, лучше бы оставили черно-желтую оставили, она топ
Чет херня какая то если честно
Чёрно-жёлтая ж была зашибись. Чего не оставили то? Если белая в этом комплекте ну нормально как-то, то чёрно-синяя с этой белой полосой поверх и дурацкими изогнутыми линиями которые эффект пуза дают - ну так себе.
Это ужасно...)) Приз за худшую форму уже можно вручать! Дизайнера и того кто утвердил - можно смело увольнять.
Не ожидали, что останутся в РПЛ. Готовили под 1 лигу). Поперечная полоса знатное извращение дизайнера).
