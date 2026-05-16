  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
Фото
20

«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»

«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного».

«Оренбург» представил игровые комплекты на сезон.

Форма сделана совместно с «Ничего обычного» и Primera.

«Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал. Спокойное, прямое течение — в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды – в «азиатском».

Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты», – говорится в сообщении «Оренбурга».

Фото: телеграм-канал «Оренбурга»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17021 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
игровая форма
logoстиль
фото
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Изогнутые полосы на животе создают эффект пуза
Ответ Эл Сварщик
Изогнутые полосы на животе создают эффект пуза
Так и задумано, чтобы соперники недооценивали.
ничего особенного
Ответ дитя лимита
ничего особенного
Ничего необычного совместно с «Ничего обычного».
Ответ дитя лимита
ничего особенного
Я теперь Шинник.😁😁😁
Форма,как у районной команды
Ответ zohan163
Форма,как у районной команды
Черно-желтая интереснее была да? Особенно в последнем туре)
Лучше бы исторические черно-желтые цвета вернули.
И ведь никто раньше до такого не додумался! Ни миланский Интер, ни ярославский Шинник. Креативно!!! Вот где молодцы, там молодцы.
Ну такое, лучше бы оставили черно-желтую оставили, она топ
Чет херня какая то если честно
Чёрно-жёлтая ж была зашибись. Чего не оставили то? Если белая в этом комплекте ну нормально как-то, то чёрно-синяя с этой белой полосой поверх и дурацкими изогнутыми линиями которые эффект пуза дают - ну так себе.
Это ужасно...)) Приз за худшую форму уже можно вручать! Дизайнера и того кто утвердил - можно смело увольнять.
Не ожидали, что останутся в РПЛ. Готовили под 1 лигу). Поперечная полоса знатное извращение дизайнера).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
16 мая, 08:15
Помните, какие шедевры залетали в матчах FONBET Кубка России? Выберите правильные развития событий и участвуйте в розыгрыше призов
15 мая, 10:20Спецпроект
Ахметзянов перед «Краснодаром»: «Хотел бы, чтобы вышли те игроки «Оренбурга», кто будет готов добиться положительного результата»
15 мая, 07:45
Лишь ДВА клуба РПЛ видят улучшения в судействе: опрос Спортса’’
14 мая, 22:08
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
1 минуту назадВидео
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
15 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
21 минуту назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
31 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
33 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
37 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
52 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
2 минуты назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
54 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем