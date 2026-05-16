«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»

«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного».

Форма сделана совместно с «Ничего обычного» и Primera.

«Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал. Спокойное, прямое течение — в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды – в «азиатском».

Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты», – говорится в сообщении «Оренбурга».

Фото: телеграм-канал «Оренбурга»