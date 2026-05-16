  • Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал предполагаемый разрыв арендного соглашения между колумбийским нападающим Джоном Дураном и петербургским клубом. Позавчера пресс-служба сине-бело-голубых заявила, что форвард покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

«А где у него вообще получилось заиграть? Начнем с того, что я категорически против того, что сделал «Зенит». Я не знаю, кто там руководил этим процессом. Считаю, что человек, который это организовал, должен ответить за такие вещи.

Взять в аренду игрока, заплатить ему бешеную зарплату, а он не принес никакой пользы и еще уехал до завершения чемпионата. Это, мне кажется, плевок в лицо руководителям, которые подписывали с ним договор. В нынешней ситуации такие вещи – безобразие», – сказал Угаров.

Джон Дуран перешел в аренду в «Зенит» в зимнее трансферное окно из саудовского «Аль-Насра». В текущем розыгрыше Мир РПЛ колумбиец провел 6 матчей и забил 1 гол с пенальти. Подробная статистика Дурана доступна по ссылке.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17019 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Советский спорт»
ГЛУПЫЙ угаров ЗЕНИТ ему зарплату не платил.
За Ливаем следи)
С каким удовольствием любят публиковать " доброжелательные" к Зениту издания высказывания этого завистливого, явно озлобленного , неудачливого псевдотренера Угарова, Да не платит Зенит Дурану зарплату, ни бешеную, никакую. Согласно арендному соглашению , зарплату ему выплачивал арабский клуб , отправивший его в аренду.
а вы видели это соглашение? здесь на спортсе?
Зарплату Дурану платят арабы. Плевки в арабов не интересуют.
Елки, сколько среди сбитых летчиков шикарных аналитиков пропадает. А уж тренеров и менеджеров высокой руки - через одного.
Мне чёт реально смешно от шумихи с Дураном. В чемпе есть люди на которых 20 лямов скинули, на полноценном контракте с такой же статой. Понято, что Зенит опять зачем то взял, то что просто плохо лежало. Но серьезно, шумиха такая, будто Зенит эти 70 лямов стоимости отдал и всю З/П платил.
есть ещё имидж клуба , хотя сейчас кеды в воздухе шнуруют все кому не лень
Меня всегда поражает в таких "высказываниях", что товарищ Калистратов, который журналист, не может объяснить эту простую истину (про зарплату) товарищу Угарову. Вместо этого он просто слушает этот бред, а потом выкатывает его на сайт. Журналист на 5 с плюсом
Только не Калистратов же, это репостер. Мельниченко, с детства за ЦСКА там написано, на все остальное кидается не думая. Это сознательный наброс со всех сторон, накидать, что вот, "Зенит" обмишурился с Дураном, преувеличить всё, наврать даже для создания негативного фона. Чтобы осталось в голове у хейтеров, которые уже не понимают, что сами давно не думают
Ну в чем то мужик прав. Надо Зениту брать игроков которые хотят что то доказывать и развиваться а не чуваков типа балотелли, давно забивших на футбол.
