Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»

Угаров об аренде Дурана: человек, который ее организовал, должен ответить.

Бывший полузащитник «Зенита » Денис Угаров прокомментировал предполагаемый разрыв арендного соглашения между колумбийским нападающим Джоном Дураном и петербургским клубом. Позавчера пресс-служба сине-бело-голубых заявила , что форвард покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

«А где у него вообще получилось заиграть? Начнем с того, что я категорически против того, что сделал «Зенит». Я не знаю, кто там руководил этим процессом. Считаю, что человек, который это организовал, должен ответить за такие вещи.

Взять в аренду игрока, заплатить ему бешеную зарплату, а он не принес никакой пользы и еще уехал до завершения чемпионата. Это, мне кажется, плевок в лицо руководителям, которые подписывали с ним договор. В нынешней ситуации такие вещи – безобразие», – сказал Угаров.

Джон Дуран перешел в аренду в «Зенит» в зимнее трансферное окно из саудовского «Аль-Насра». В текущем розыгрыше Мир РПЛ колумбиец провел 6 матчей и забил 1 гол с пенальти.