Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»

Бернарду: набравший 100 очков «Сити» – одна из лучших команд в истории Англии.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о том, считает ли он, что сезон, в котором «горожане» набрали 100 очков в АПЛ , и качество футбола, который команда показывала тогда, получили должное признание.

По мнению интервьюера The Athletic, сезон-2017/18, когда «горожане» в чемпионате набрали 100 очков и забили 106 голов, не вызывает у широкой общественности такого же отклика, как, например, кампания «Арсенала » в сезоне-2003/04, в котором «канониры» не потерпели ни одного поражения в Премьер-лиге.

«От наших фанатов – конечно [было должное признание].

Я думаю, в будущем люди будут оглядываться назад и думать, что это поколение «Манчестер Сити » было если не лучшим в истории английского футбола, то точно одним из них.

Сравнивать эпохи действительно непросто, но, учитывая качество Премьер-лиги и то, как сейчас любой клуб может забирать лучших игроков из других чемпионатов по всему миру... Я знаю, что я предвзят, но не считать эту команду одной из сильнейших, когда-либо игравших в этой стране, действительно сложно», – высказался Силва.