  • Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
Бернарду: набравший 100 очков «Сити» – одна из лучших команд в истории Англии.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о том, считает ли он, что сезон, в котором «горожане» набрали 100 очков в АПЛ, и качество футбола, который команда показывала тогда, получили должное признание.

По мнению интервьюера The Athletic, сезон-2017/18, когда «горожане» в чемпионате набрали 100 очков и забили 106 голов, не вызывает у широкой общественности такого же отклика, как, например, кампания «Арсенала» в сезоне-2003/04, в котором «канониры» не потерпели ни одного поражения в Премьер-лиге.

«От наших фанатов – конечно [было должное признание].

Я думаю, в будущем люди будут оглядываться назад и думать, что это поколение «Манчестер Сити» было если не лучшим в истории английского футбола, то точно одним из них.

Сравнивать эпохи действительно непросто, но, учитывая качество Премьер-лиги и то, как сейчас любой клуб может забирать лучших игроков из других чемпионатов по всему миру... Я знаю, что я предвзят, но не считать эту команду одной из сильнейших, когда-либо игравших в этой стране, действительно сложно», – высказался Силва.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17011 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Athletic
Так Сити Пепа и есть лучшая команда в истории Англии .
Требл
4 подряд АПЛ
100 очков и т.д
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Если на горизонте конкуренции только 1 команда и та в спячке, это сказано по делу.
Просто прошло недостаточно много времени и чувство ностальгии еще не родилось. Потом, в ретроспективе, всем будет очевидно величие той команды и чемпионских гонок тех лет
Да это и без ностальгии был понятно уже в тот год. Битва, когда Ливерпуль и Сити боролись за микропотери очков в 15 где-то матчах АПЛ без поражений и финишировали под сотку - это космический уровень. Наоборот последние сезоны из-за этого кажутся пресными, хотя они вполне нормальные.
Те Сити и Ливерпуль не набрали бы столько очков в текущем чемпионате.
Не только в будущем, сейчас уже можно так сказать. Особенно глядя на АПЛ этого сезона.
Не будут! Вас уже забыли! А Арсенал не победимый помнят!
