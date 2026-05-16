  Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о лимите на легионеров.

– Со следующего сезона изменится лимит на легионеров. Как это повлияет на «Балтику» и весь чемпионат?

– На «Балтику» это никак не повлияет. Мы и сейчас работаем ниже лимита, у нас нет деления на молодых, старых, легионеров. У нас выходят играть футболисты, которые лучше тренируются. На сегодняшний момент лучшие. Спортивный отдел и спортивный директор прежде всего в работе с нами анализируют кандидатуры российских футболистов на каждую позицию, только потом, если нас не устраивает соотношение качество футболиста и цена за него, выходим на иностранный рынок. Поэтому на «Балтику» лимит не повлияет.

Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны.

Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию, то есть искусственная возможность присутствия большего количества российских футболистов на поле и больший их тайминг в течение чемпионата, позволят достичь большего прогресса и роста. Может быть, больше звезд российских не станет, но вот общий уровень российских футболистов станет выше, – сказал Талалаев.

Вводя лимит, надо и потолок з/п вводить. В чем прикол смотреть РПЛ, если зенит скупит всех перспективных игроков?
Драфт и потолок зарплат чтоб каждый клуб мог иметь шанс за чемпионство и призовые места бороться. )
Больше футболистов из первой лиге будут играть в высшей - для них это развитие. Сейчас итак среди легов один шлак - пьяные индусы, ленивые дураны, корявые боселли, бальбоа и т.д. ТО есть леги в принципе не едут сейчас в Россию, даже Маркиньос хочет свалить в Сербию к Станковичу. Поэтому смысла тащить в Россию Оффоров и просих сефасов отсутствует. Зачем эти деньги отправлять в африку
Игроков уровня Кордобы, Вендела, Барко, Монтеса, Бителло в расчет не берем? А отечественные поленья из Первой лиги так-то недалеко ушли от перечисленных тобой легионеров, если вообще ушли
Если в отсутствие лимита играют наши футболисты - это значит, что куплены слабые легионеры, только и всего. Особенно нападающие. Значит, плохо искали в Латинской Америке или денег у клуба мало.
А если про Зенит или Спартак - то это будет трансферный провал на любой позиции.
Когда люди, работающие в профессиональном футболе, выйдут хотя бы в ноль по деньгам, тогда можно их и послушать.
А сейчас самый главный из дядь, дающих деньги сказал — «Лимит!», андрюши должны выполнять.
