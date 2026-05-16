Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»

Талалаев об ужесточении лимита: на «Балтику» это никак не повлияет.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о лимите на легионеров.

– Со следующего сезона изменится лимит на легионеров. Как это повлияет на «Балтику» и весь чемпионат?

– На «Балтику» это никак не повлияет. Мы и сейчас работаем ниже лимита, у нас нет деления на молодых, старых, легионеров. У нас выходят играть футболисты, которые лучше тренируются. На сегодняшний момент лучшие. Спортивный отдел и спортивный директор прежде всего в работе с нами анализируют кандидатуры российских футболистов на каждую позицию, только потом, если нас не устраивает соотношение качество футболиста и цена за него, выходим на иностранный рынок. Поэтому на «Балтику» лимит не повлияет.

Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны.

Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию, то есть искусственная возможность присутствия большего количества российских футболистов на поле и больший их тайминг в течение чемпионата, позволят достичь большего прогресса и роста. Может быть, больше звезд российских не станет, но вот общий уровень российских футболистов станет выше, – сказал Талалаев.