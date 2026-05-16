«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе

Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика о девочках во Владикавказе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил Владикавказ и открыл детский фестиваль «Магнит футбола».

В рамках визита в столицу Северной Осетии он пообщался с юными болельщиками и ответил на их вопросы.

Один из самых необычных вопросов Карпину задал 9-летний мальчик: «Общение с девочками мешает футболу?»

На уточняющий вопрос тренера, какое общение он имеет в виду, ребенок ответил: «Мужское».

«Пока общение не будет тебе мешать в футболе. Общаться с девочками можно и нужно, но если это не противоречит тренировочному процессу. Не переживай, можешь общаться», – отметил Карпин.