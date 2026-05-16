«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика о девочках во Владикавказе.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил Владикавказ и открыл детский фестиваль «Магнит футбола».
В рамках визита в столицу Северной Осетии он пообщался с юными болельщиками и ответил на их вопросы.
Один из самых необычных вопросов Карпину задал 9-летний мальчик: «Общение с девочками мешает футболу?»
На уточняющий вопрос тренера, какое общение он имеет в виду, ребенок ответил: «Мужское».
«Пока общение не будет тебе мешать в футболе. Общаться с девочками можно и нужно, но если это не противоречит тренировочному процессу. Не переживай, можешь общаться», – отметил Карпин.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спортс»
Мемуары этого пацана: ### всё, что двигается, а что не двигается - двигаю и ###.
Вот сафонов женился на девочке, которая с ним школу закончила, а как подматерел нашёл себе стюардессу и свалил в закат.
Так что все друг друга стоят. Футболист с экскортницей идеальная пара