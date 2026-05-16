  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
Видео
17

«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе

Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика о девочках во Владикавказе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил Владикавказ и открыл детский фестиваль «Магнит футбола».

В рамках визита в столицу Северной Осетии он пообщался с юными болельщиками и ответил на их вопросы.

Один из самых необычных вопросов Карпину задал 9-летний мальчик: «Общение с девочками мешает футболу?»

На уточняющий вопрос тренера, какое общение он имеет в виду, ребенок ответил: «Мужское».

«Пока общение не будет тебе мешать в футболе. Общаться с девочками можно и нужно, но если это не противоречит тренировочному процессу. Не переживай, можешь общаться», – отметил Карпин.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17011 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спортс»
logoАлания Владикавказ
logoВалерий Карпин
детский футбол
видео
ахахаха
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь все девочки Владикавказа будут его)
даже не знаешь, что лучше: уточняющий вопрос или ответ на него
Молодец пацан) профессионал растет)
Мемуары Кержакова: бил, бью и буду бить.
Мемуары этого пацана: ### всё, что двигается, а что не двигается - двигаю и ###.
Ответ Владимир Данилов
Мемуары Кержакова: бил, бью и буду бить. Мемуары этого пацана: ### всё, что двигается, а что не двигается - двигаю и ###.
Мемуары Дзюбы мы все знаем как будут называться в таком случае ))
Винисиус не даст соврать.
Ответ версус вульгарис
Винисиус не даст соврать.
общение с БЕЛЫМИ девочками в случае Винисиуса
Ответ Vadim Vadim_1116553755
общение с БЕЛЫМИ девочками в случае Винисиуса
Немаловажное уточнение, да)
Хотелось бы узнать мнение насчет общения с такими девочками, как Орзул, Чеботина, Инстасамка, Карина Истомина, Боня, Анна Семак, Тикитук, Ромашкина и т.д.
Ответ Вондроушова
Хотелось бы узнать мнение насчет общения с такими девочками, как Орзул, Чеботина, Инстасамка, Карина Истомина, Боня, Анна Семак, Тикитук, Ромашкина и т.д.
ну тут не нужно быть Карпиным, чтобы на него ответить: общение с эскортницами может негативно влиять на кошелек и здоровье, остерегайтесь эскортниц
Ответ cnk80q3
ну тут не нужно быть Карпиным, чтобы на него ответить: общение с эскортницами может негативно влиять на кошелек и здоровье, остерегайтесь эскортниц
Все же надо уточнить, что 99% мужчин не интересны эскортницам. А богатым не интересны простушки святоши.
Вот сафонов женился на девочке, которая с ним школу закончила, а как подматерел нашёл себе стюардессу и свалил в закат.
Так что все друг друга стоят. Футболист с экскортницей идеальная пара
Общение с Карпиным мешает футболу!
Карпин так жену себе нашел 🤣🤣🤣🤣 женился на дочке своей жены
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
14 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
20 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
30 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
32 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
36 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
51 минуту назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
1 минуту назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
53 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем