Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»

Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

– Личка – самый подходящий для «Динамо» тренер, который при вас работал?

– Нет. Самый подходящий – Шварц. Его стиль, тренировочный процесс, интенсивность, понимание футбола. С ним тоже боролись за 1-2 места.

– После ухода Карпина из «Динамо» только хромой и слепой не высказались о том, как сложно при нем было. Лещук рассказывал, что заглядывал в соседскую тарелку и пускал слюни.

– Он в мою тарелку всегда смотрел, мы вместе сидели.

– Это отлично. А что в ней лежало такого, что не было в его тарелке?

– Допустим, мясо, углеводы. У него в тарелке были салаты, рыбка на пару, картошечка.

– Он не пытался втихаря стянуть кусочек мяска?

– Судя по тому, что ему назначали такую тарелку, по ходу, где-то он точил, ха. Игорю реально тяжело было, каждый раз, когда на него смотрел, понимал это.

– Там и Нгамале высказывался. Действительно с приходом Карпина появилась такая адская диета?

– Не адская диета, а дисциплина появилась. Стали контролировать вес, жировую прослойку. Следили за любым опозданием. В этом было жестко.

– А при Шварце и Личке можно было прийти толстым и еще опоздать на полчаса, закурить сигаретку?

– Взвешивание тоже проводилось, но были немного другие показатели. Когда пришел Валерий Георгиевич, все показатели слетели вниз. При Личке один вес и один уровень жировой были допустимы, а у Валерия Георгиевича стало по-другому, там надо было сбавлять. Нужные показатели было держать очень тяжело.

– В чем себе отказывали?

– Да во многом. Но бывало такое, что приходишь после трех выходных, а у тебя плюс 4 кг. И Карпин говорил: «Ты чего, охренел?» Но за два дня все эти кило уходят. Было строго, поменялась диета: убрали пасты, мясо. Питание стало более правильным.

– Народ внутри команды возмущался?

– Кому-то не нравилось. Но так всегда.

– Судя по высказываниям, не нравилось все и всем.

– После его ухода все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите. Конечно, все выдохнули.

– Но ты профессиональный футболист, получаешь безумные бабки.

– Ты должен следить за собой сам, да. А тут за тобой именно следили. По мне, это нормально. Понятно, что в чем-то был перебор, но так и должно быть. Если у тебя нет дисциплины, о чем можно вообще говорить. До этого ребята иногда не приходили на тренировки, опаздывали. И ничего им за это не было. Считаете, что это нормально? Игроки между собой общались и был разлад. Может, из-за этого разлада у Лички и не получилось? Кому-то было можно все, а кому-то ничего.

– Но привезти четырешку после выходных – тоже немного перебор. Некоторые столько из отпуска привозят.

– Это только кажется, что много. Все очень быстро убирается. За один день после тренировки минус 2,5 кг. Да, на выходных ты вкусно и плотно покушал. Может, где-то выпил кружечку пивка. Но через два дня у тебя ничего нет. Я же не робот. Я тоже иногда хочу отдохнуть. Но при этом весь сезон следил за показателями и выполнял то, что от меня требовали. На штраф ни разу не попадал, – сказал Макаров.

Какие же наши паспортисты обнаглевшие бездельники.
Ну, да все динамовские леги же были в восторге от заскоков Карпина )
Так они уже привыкли за минимум отдачи получать максимум денег.
Вот нигадяй. Заставлял не наедать пузо, да ещё и тренироваться. Тут никакой Мбаппе не выдержит, не то что наши пацаны, которые к такой херне не привыкли.
Ещё и кальян небось запрещал
Совсем озверел Чёрный Абдулла, ни своих ни чужих не жалеет...
Это он Гусева чудаком называет? Совсем поплыл
гусев как минимум чудак
Тупо сливали Валерона чтобы вкусно пожрать
Раньше я думал, что Валера физрук и поэтому не получилось в Динамо. Теперь же все больше убеждаюсь, что дело в таких Макаровых и Лещуках, которых и футболистами сложно назвать. Спортсмена заставляли держать вес и следить за процентом жира вот это конечно деснотизм от Валеры. Что ещё они расскажут? Что проводил тактические занятия и разборы соперников? Что требовал результат и самоотдачу?Лимитные бездарные брёвна
Как раз таки тактика - это вообще не про Карпина.
Да я и не говорю, что Валера супер тактик Думаю такие как Макаров даже низкий тактический уровень Валеры не вывозят.
>бывало, что приходишь после трех выходных, а у тебя плюс 4кг
>если у тебя нет дисциплины, то о чем можно вообще говорить
Чудак здесь только один.
Карпину досталось как раз поколение паспорта и только лимит упростили как такие вредители как дегтярев с агентами его обратно открутили
Чудак на пике своих возможностей один раз удачно на огороде обыграл на замахе Ловрена и благодаря этому сделал карьеру. А так, уровень подвала РПЛ в лучшем случае. Зато ЧСВ, как и положено паспортистам, где-то между Иброй и КриРо.
А что в этом конкретном отрывке интервью такого чсвшного? Наоборот довольно интересно, что этот «паспортист» поддержал подход Карпина и сказал что дисциплина нужна
Гусев – чудак?!
Я не понял маленько. Читаю комменты и как будто разные тексты читали.
Макаров же, наоборот, говорит, что всё правильно и дисциплина - это важная часть, но при этом это тяжело дается.
Все же норм. В чем он не прав?
на спортсру не принято читать текст, только заголовок - и сразу бежать гадить в комменты
... Лещук в Нью-Йорке отъедался.
даа блин, о каком вообще уровне футбола в России может идти речь, если игроки тупо ленивые и плачут от нагрузок
нагрузки разные бывают, у Феликса Магата тоже плакали. Кстати, он только в Вольфсбурге и имел успех, дальше всё нижи, даже фулхемцы его сливали
ну Магат это ваще другой уровень, даже для Европы, речь больше о стандартных нагрузках в топ-чемпионатах и не очень, Карпин думал что сможет их навязать, но не учёл, что РПЛ - лига розового болотца, где бабки просто так платят, в большинстве народные, никто и не будет стараться
Чувак вылетел во вторую лигу турции и еще умничает о Карпине. Дитя лимита
Так он же в этом отрывке наоборот сказал, что Карпин правильно их контролировал и что дисциплина нужна. Что не так? Тут скорее про Гусева грубо вышло.
