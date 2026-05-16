Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»

Агент Мусаева: Тамерлан будет забивать больше, у него есть нужные качества.

Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров прокомментировал критику в адрес своего клиента со стороны болельщиков и СМИ.

«Тамерлан играет за большой клуб – естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков – от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль.

В первый год в ЦСКА Тамерлан много забивал, это был тот же Мусаев с теми же игровыми качествами. Все были счастливы, что ЦСКА за небольшие деньги приобрел форварда, который приносил столько пользы и забил столько важных голов. Затем результативность упала, и все стали забывать тот успешный период. У Тамерлана были разные конкуренты на позиции, в ЦСКА работали разные тренеры, но по итогу каждый из них доверял Мусаеву больше, чем остальным. Это говорит о том, что Мусаев все-таки обладает соответствующими качествами.

Если вы посмотрите статистику Тамерлана за весь период в ЦСКА, увидите там очень достойные цифры. И даже в этом сезоне у него шесть голов и четыре голевые передачи – не так плохо (шесть голов и два ассиста, если ориентироваться на статистику РПЛ и Кубка – Спортс’‘). А если бы он еще иногда бил пенальти, как многие нападающие, количество голов могло быть гораздо больше. К примеру, Обляков забил восемь голов с пенальти в этом сезоне. Если бы половину из них забил Тамерлан, на его счету было бы 10 голов. И это уже достойный показатель для РПЛ, много у нас нападающих 10 голов забивают?

Болельщики и журналисты всегда найдут повод для критики, но факты и цифры показывают, что ситуация неплохая. Тамерлан очень трудолюбивый парень, не сомневаюсь, что его упорный труд принесет плоды. Он будет забивать больше уже в следующем сезоне, я в этом уверен», – сказал Хархаров.

В текущем сезоне Мир РПЛ Мусаев провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика нападающего доступна по ссылке.

А если бы бил все пенальти в чемпионате, то под сотню было бы сейчас голов
😂😂😂😂😂
Их ещё забить надо.)
Даже у Ерохина в этом сезоне 4 гола, а он даже в кубке не все матчи играл, а в чемпионате обычно после 80-й выходил. Если бы ему давали играть как Мусаеву, там бы 10+ было. А если ещё и дать ему половину пенальти Зенита, то в гонке за золотую бутсу у Кейна, Холлана и Мбаппе появился бы конкурент.
Шутки-шутками, однако у Ерохина действительно хорошая результативность для запасного ветерана с паспортом. И про пенальти тоже согласен, бей он пенальти – очков у Зенита было бы больше
Как же умудряются наших паспортистов выгораживать 😂😂😂😂
Он клиент
А если бы он играл во дворе против детей, может быть и больше 10 забил, 11 например
Я за ЦСКА уже больше 20 лет. Никогда не хаял никого из команды, но Мусаев - это полное убожество. Надеюсь, его вытурят из команды как можно скорее
а у Мусаева случайно нет опции забивать те моменты, которые ему создают партнеры? а то что это агент сразу на тему пенальти перешел?
если составить нарезку всех упущенных моментов Тамерлана в этом сезоне, неслабый такой полнометражный фильм получится
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
Это статистика на уровне центральных защитников: Маричаль 6+1, Монтес 4+1, Дивеев 4+1 (если ориентироваться на статистику РПЛ и Кубка – пользователь Спортса‘). А если бы они еще иногда били пенальти, как многие нападающие, количество голов могло быть гораздо больше.
Хороший парень. Наверное. Трудится, старается.
Сизифов труд, однако.
Когда у него убойная позиция - я отворачиваясь. Не могу видеть очередной...
Сизиф, если кто не в курсе, древнегреческий грек, который таскал камни на гору (типа трудился/старался), а они (камни) скатывались вниз.
Периодически.
Хотя Гонду вряд ли лучше.
Да и Чалов...
Не периодически, а перманентно
"Древнегреческий грек" это сильно, конечно)
