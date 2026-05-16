Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи опубликовала состав на ЧМ-2026.

Вратари: Чжо Хен У («Ульсан»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланд»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Менхенгладбах), Ким Мун Хван (« Тэчжон Ситизен»).

Полузащитники: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»).

Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланд»).

Источник: твиттер Корейской ассоциации футбола
Ничего такой состав многие в неплохих клубах играют. Удачи 🇰🇷
Напоминает таблицу у окулиста
Типичный состав средней сборной, но из группы должны выходить
Это новые участники бтс?
Вроде все основные в сборе. Вратарская позиция и защита выглядят наиболее слабо.
Что тут потерял Йенс Кастроп
Не впечатляет состав конечно. Как-то у Японии по сильнее традиционно состав.
Хорошая сборная, Япония тоже готова
Спасибо хорошо
Не плохой состав, в каждой линии есть лидер: Ким Мин Чжэ в защите, Ли Кан Ин в полузащите, Сон Хын Мин в нападении.
