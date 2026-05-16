Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о тренерах в Мир РПЛ.
«Если «Зенит» выиграет чемпионский титул, то лучшим тренером сезона станет Семак. А это скорее всего случится. Что касается Карседо, тяжело быть лучшим, учитывая, что он отработал только половину сезона. Талалаева тоже не могу назвать лучшим, потому что «Балтика» только на шестом месте. Здесь вопрос других качеств.
За вторую часть сезона можно и «Рубин» похвалить. Если бы чемпионат выиграл ЦСКА, то точно лучшим стал бы Челестини. Но сейчас он где? Никто не знает. А вообще мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты», – сказал Мостовой.
