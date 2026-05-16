Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о тренерах в Мир РПЛ.

«Если «Зенит» выиграет чемпионский титул, то лучшим тренером сезона станет Семак. А это скорее всего случится. Что касается Карседо, тяжело быть лучшим, учитывая, что он отработал только половину сезона. Талалаева тоже не могу назвать лучшим, потому что «Балтика» только на шестом месте. Здесь вопрос других качеств.

За вторую часть сезона можно и «Рубин» похвалить. Если бы чемпионат выиграл ЦСКА, то точно лучшим стал бы Челестини. Но сейчас он где? Никто не знает. А вообще мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
А если чемпионом станет Краснодар то лучшим тренером будет тренер Рубина.
Ответ Dizzod
💯😂
потому что в футбол играют футболисты )
Саша, играют конечно они, а тренер, это тот человек, с которым они выигрывают или нет. Одни и те же люди с одним становятся чемпионом, а с другим нет.
Так это футболисты решают с кем выигрывать, а с каким нет
Ну, если играют футболисты и от тренера ничего не зависит , по теории Мостового , то зачем их меняют , увольняют ? Меняли бы только футболистов. У Александра ничего не щелкает в мозге? Такие тупые хозяева клубов , платят бешеные неустойки тренерам и самое обидное,что и не футбольным людям платят. Могли бы Мостового взять и ему неустоечку и он бы заткнулся бы наконец.
Не заткнулся бы. Скорее ещё более разговорчивым станет.
Для чего вообще нужны тренеры? Хозяин тупо купил 25 игроков, те вытянули спички кто выйдет в основе и все. Вся теория Мостового
Что-то из серии «болею за победителя»
По конспектам Мостового
Так выбирай игрока, а не тренера.
- Изя, ну что там?!
- Наши таки побеждают..
- А наши это кто?
- Таки скоро узнаем...
Если играют футболисты, то зачем тебя нытика с 20-летним стажем тренером брать, если можно нефутбольного Абаскаля, который хотя бы на пресс-конференциях позориться не будет?
играют футболисты но им обязательно нужен футбольный человек на скамейке
