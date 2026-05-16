Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»

Мостовой: если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона.

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о тренерах в Мир РПЛ.

«Если «Зенит » выиграет чемпионский титул, то лучшим тренером сезона станет Семак . А это скорее всего случится. Что касается Карседо , тяжело быть лучшим, учитывая, что он отработал только половину сезона. Талалаева тоже не могу назвать лучшим, потому что «Балтика » только на шестом месте. Здесь вопрос других качеств.

За вторую часть сезона можно и «Рубин » похвалить. Если бы чемпионат выиграл ЦСКА, то точно лучшим стал бы Челестини. Но сейчас он где? Никто не знает. А вообще мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты», – сказал Мостовой.