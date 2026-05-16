Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли он считать сезон успешным, если к выигранному Кубку английской лиги команда добавит Кубок Англии, но уступит титул чемпиона АПЛ «Арсеналу».
«Это зависит от трофеев, которые вы завоевываете. Иногда не берешь трофеи в успешный сезон. Иногда берешь трофеи, хотя год все равно был очень, очень плохим.
Несколько недель назад я сказал, что этот сезон был хорошим, очень хорошим», – заявил Гвардиола.
Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по московскому времени.
За два тура до конца сезона английской Премьер-лиги «горожане» на два очка отстают от лидирующего «Арсенала».
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: BBC
1 комментарий
Значит в этом году Арсенал возьмет титул
