Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»

Пеп Гвардиола: иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в плохой.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли он считать сезон успешным, если к выигранному Кубку английской лиги команда добавит Кубок Англии , но уступит титул чемпиона АПЛ «Арсеналу ».

«Это зависит от трофеев, которые вы завоевываете. Иногда не берешь трофеи в успешный сезон. Иногда берешь трофеи, хотя год все равно был очень, очень плохим.

Несколько недель назад я сказал, что этот сезон был хорошим, очень хорошим», – заявил Гвардиола.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Челси » в финале Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по московскому времени.

За два тура до конца сезона английской Премьер-лиги «горожане» на два очка отстают от лидирующего «Арсенала».