  Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»

Пеп Гвардиола: иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в плохой.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли он считать сезон успешным, если к выигранному Кубку английской лиги команда добавит Кубок Англии, но уступит титул чемпиона АПЛ «Арсеналу».

«Это зависит от трофеев, которые вы завоевываете. Иногда не берешь трофеи в успешный сезон. Иногда берешь трофеи, хотя год все равно был очень, очень плохим.

Несколько недель назад я сказал, что этот сезон был хорошим, очень хорошим», – заявил Гвардиола.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало – в 17:00 по московскому времени.

За два тура до конца сезона английской Премьер-лиги «горожане» на два очка отстают от лидирующего «Арсенала».

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: BBC
Значит в этом году Арсенал возьмет титул
Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить «Челси». Наши фанаты прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, это недешево»
15 мая, 13:54
15 мая, 13:54
Пеп о сезоне «Ман Сити»: «Выиграли Кубок лиги, снова в финале Кубка и все еще боремся с «Арсеналом» за титул. Хотелось пройти дальше в ЛЧ»
4 мая, 06:22
4 мая, 06:22
Гвардиола о шансах на домашний требл: «Пока до этого очень далеко. АПЛ почти упущена, «Сити» снова на втором месте»
25 апреля, 21:05
25 апреля, 21:05
Гвардиола об АПЛ: «Ман Сити» нужно взять все очки, иначе не будет шанса бороться до конца. Мы были недостаточно стабильны в этом сезоне»
10 апреля, 17:18
10 апреля, 17:18
