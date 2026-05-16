  • Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»

Назначены судьи и инспекторы на матчи 30-го тура Мир РПЛ.

17 мая (воскресенье)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев

Помощники судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

Источник: сайт РФС
-Удалил Педро
-ЭСК признал удаление ошибочным
-Не получил никакого наказания и снова назначен на матч Зенита

Ну...
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ставить на матч "Зенита" арбитров на поле и на ВАР, которые знатно накосячили в матче с "Краснодаром" это новый уровень издевки от Мажича и Ко.
Просто помнится, как в том же Ростове в матче с "Зенитом" на поле было 2 мяча но арбитр не остановил матч и там чуть не получился пенальти. Фамилию арбитра, думаю, не стоит называть.
Если бы всё зависело от Краснодара, то Карасёва поставили бы туда.
Они делают , то что им надо, мы так, пишите , ругайтесь друг с другом , а мы делаем свое дело, , это называется судейский беспредел.,.
А Танашев где? Убрали за то, что Краснодар не вытянул в матче с Динамо?
На финал спрятали.
А он разве тянул Краснодар с Динамо? Пенальти не рисовал, свистел в обе стороны, ни Гусев ни болелы Динамо про него слова не сказали, а фанатка Зенита в вашем лице зачем то грязь льёт под одобрение и лайки других питерских.
Т.е. вот так? Мало Карасёв насудил в пользу бычар в матче "Зенит" - "Краснодар", теперь продолжит тащить южан на радость мАсковским бабушкам?
Ну конечно же карась... С другой стороны, если и становится чемпионами, то вопреки судейству
Ручной карась снова в деле
только уже не карась гинера, ггг
Карасев - последний козырь Мажича. Это же сколько поставлено на карту (карточку), если после резонансных косяков против Зенита вытаскивать крысу на завершающий решающий матч. Домик на берегу моря сам себя не оправдает.
Карасёв – это последний шанс Красновара, будет объективны.
Комментарий скрыт
Не позорься. Зачем отрицать очевидное?
а, ну ясно, всё, Зенит решили топить... значит Краснодар чемпион, поздравляю...
Карасик - это тот самый, который удалил Педро (официально признано ошибкой) в ключевом золотом матче всего чемпионата Зенит - Краснодар, тем самым повлияв на золотую гонку
кто мудрый, будет ставить много денег на Краснодар, шансов у Зенита нет
Карасик будет добивать то, что не добил
Мудрый человек ставок не делает)
ну представь, ты видел будущее, соблазн поставить всё таки будет?
Карасёв - липовое удаление Педро в ключевом матче чемпионата Зенит-Краснодар (признано ошибкой), не удаление спартаковца Ву в матче со Спартаком (комментаторы матча сказали в прямом эфире, что Ву заработал нарушений на 7 карточек), ну и т.д.
Кукуян из Краснодарского края, по сути для него Краснодар - родная команда
вот же компашку подобрали на последний матч Зенита... случайно ли? или чего-то готовится?
Интересно, что в матче со Спартаком ты удобно берешь его ошибку против Зенита, но 2 ошибки в пользу Зенита ( 1 до первого гола, вторая до 2 гола) почему-то забыл.
