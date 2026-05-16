Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 30-го тура Мир РПЛ.
17 мая (воскресенье)
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.
«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
-ЭСК признал удаление ошибочным
-Не получил никакого наказания и снова назначен на матч Зенита
Ну...
Просто помнится, как в том же Ростове в матче с "Зенитом" на поле было 2 мяча но арбитр не остановил матч и там чуть не получился пенальти. Фамилию арбитра, думаю, не стоит называть.
Карасик - это тот самый, который удалил Педро (официально признано ошибкой) в ключевом золотом матче всего чемпионата Зенит - Краснодар, тем самым повлияв на золотую гонку
кто мудрый, будет ставить много денег на Краснодар, шансов у Зенита нет
Карасик будет добивать то, что не добил
Кукуян из Краснодарского края, по сути для него Краснодар - родная команда
вот же компашку подобрали на последний матч Зенита... случайно ли? или чего-то готовится?