Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026

Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра.

Вингер «Челси » Эстевао избежал серьезной травмы, но пропустит ЧМ-2026 .

19-летнему бразильцу не потребуется операция на задней поверхности бедра, которое он травмировал месяц назад в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

При этом Эстевао не попал в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков на ЧМ-2026.

В 22 матчах сезона АПЛ на его счету 2 гола и 2 ассиста.