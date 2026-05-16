  Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости в Кубке: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости в Кубке: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»

Замгендиректора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал о росте средней посещаемости матчей красно-белых.

– На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является монокомандой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости. 

В Кубке России мы заняли второе место по посещаемости после «Зенита». Мы выросли более чем на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым сезоном. А по итогам прошлого сезона мы выросли более чем на 5 тысяч человек. 

То есть плавно продолжаем добиваться успеха на этом направлении благодаря нашим болельщикам, команде и продукту, который мы делаем на территории в Matchday. 

– На следующий сезон наверняка тоже запланировано увеличение посещаемости? 

– Конечно. Но пока не могу сказать насколько. Для того чтобы спланировать точную цифру, нужно провести анализ этого сезона. Так что мы в процессе, – сказал Соловьев.

В Москве округ как целый Краснодар...
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вот только в Москве ситуация с общественным транспортом настолько опережает ту же Краснодарскую, что большие расстояния нивелируются быстротой и удобством. Причём нивелируются настолько, что даже с Зеленограда до Спартака доехать можно быстрее чем с дальних районов Краснодара до стадиона.
Фратрия уже почти полностью переехала на семейные трибуны, сделав Fan ID.))
Комментарий скрыт
А по-моему смешно и ты отреагировал, подтвердив это 🤭
ахахахаа, народная команда с самой большой армией болельщиков уже гордится, что собрала больше, чем команда без истории - мощно
Стыдоба, одним словом.
Ну. Как без истории...
Уже чемпионство есть.
У многих историчных его нет
Чем не история?
Главное же цифры озвучить для акционеров и оправдать свою бурную деятельность:(
Средняя посещаемость Краснодара около 30 тыс. Чего он там догнал не понятно.
Домашняя посещаемость у Краснодара в РПЛ выше, чем у Спартака. Видимо что-то не так с посещаемостью кубка.
Комментарий скрыт
"На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар»"

Специально посмотрел посещаемость матчей Краснодара в РПЛ. Так вот, у них в каждом домашнем матче посещаемость выше чем 24700. Так что спартаковец нагло и стыдно врёт, никак они не могли обойти Краснодар по средней посещаемости. Ну он же спартаковец. Я конечно не люблю современную версию Краснодара, но посещаемость у них отличная и болельщики большие молодцы, всегда полные трибуны. А у Спартака даже на многих дерби на трибунах дыры. Ну а Спартак уже не только перед Зенитом, но и перед ними комплексует.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
На самом деле, посещаемость выездных матчей, говорит больше об интересе к команде, чем домашних.
Например кто-то может специально загонять народ на домашние трибуны, всякими активностями или регионе прям любят-любят команду. Но на выезде на. Топ клуб народ пойдет, а на посредственную команду придет меньше. В 90-е на Спартак на выезде стадион был полный, но сейчас полагаю динамика для руководства Спартака не такая радостная.
Круто. А то, что в Москве живет примерно в 11 раз больше людей, т.е. на каждый из московских клубов РПЛ в среднем приходится примерно три населения Краснодара, он отметить не хочет? ;)
От раздачи наивным легионерам буклетов про 50-60 миллионов болельщиков до "Мы обошли Краснодар"
Получается, Спартак - поликоманда?
Народная команда, что сказать... 24000 лбов со всей обожающей страны
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А был бы финал в Краснодаре кто бы кому показал?
