Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости в Кубке: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
Замгендиректора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал о росте средней посещаемости матчей красно-белых.
– На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является монокомандой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости.
В Кубке России мы заняли второе место по посещаемости после «Зенита». Мы выросли более чем на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым сезоном. А по итогам прошлого сезона мы выросли более чем на 5 тысяч человек.
То есть плавно продолжаем добиваться успеха на этом направлении благодаря нашим болельщикам, команде и продукту, который мы делаем на территории в Matchday.
– На следующий сезон наверняка тоже запланировано увеличение посещаемости?
– Конечно. Но пока не могу сказать насколько. Для того чтобы спланировать точную цифру, нужно провести анализ этого сезона. Так что мы в процессе, – сказал Соловьев.
Специально посмотрел посещаемость матчей Краснодара в РПЛ. Так вот, у них в каждом домашнем матче посещаемость выше чем 24700. Так что спартаковец нагло и стыдно врёт, никак они не могли обойти Краснодар по средней посещаемости. Ну он же спартаковец. Я конечно не люблю современную версию Краснодара, но посещаемость у них отличная и болельщики большие молодцы, всегда полные трибуны. А у Спартака даже на многих дерби на трибунах дыры. Ну а Спартак уже не только перед Зенитом, но и перед ними комплексует.
Например кто-то может специально загонять народ на домашние трибуны, всякими активностями или регионе прям любят-любят команду. Но на выезде на. Топ клуб народ пойдет, а на посредственную команду придет меньше. В 90-е на Спартак на выезде стадион был полный, но сейчас полагаю динамика для руководства Спартака не такая радостная.