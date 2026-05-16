  • Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
Тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал Арсену Захаряну сменить чемпионат.

У хавбека «Сосьедада» отсутствует игровая практика уже на протяжении двух месяцев.

«Есть еще вариант — уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но, опять же, это его решение будет. Может, больше подойдет не испанский чемпионат, а, например, французский.

Решение надо принимать прежде всего ему — готов он к этому или не готов. Готов ли он адаптироваться к новой стране, к новому языку, к новому футболу», — сказал Карпин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
Будучи травматом, ехать в Лигу 1 - ну такое себе, крепкие загорелые ребята его там окончательно добьют
Неужели опять в ПСЖ заберут ?))
В Китай надо ехать, там медицина хорошая.
Ещё можно на кипр поехать
Вопрос не в том, куда Захаряну податься, вопрос в том, кто его пригласит! Кто из нас пригласил бы игрока, который постоянно на травме, и практически не играет?! Пригласишь - а он больше лечиться будет, чем играть. Так что у Захаряна проблемы.
В кипрский Арис Лимасол. Там аккурат освобождается вакансия после ухода легенды.
А какая разница где играть, если стабильно раз в неделю у него травма или понос?
Его Лиге 1 затопчут, как вариант Португалия, но там своей молодежи хватает и нет больших денег
Мертвое умереть не может
Уходить надо, столько времени потеряно.
Во Франции физика нужна, а он травмат
Какая разница, где залечивать непонятные травмы, в Испании, Франции ну или же в ЛЛМ!
