Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»

Карпин о Захаряне: есть вариант — уехать в другой чемпионат, не возвращаясь в РПЛ.

Тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал Арсену Захаряну сменить чемпионат.

У хавбека «Сосьедада » отсутствует игровая практика уже на протяжении двух месяцев.

«Есть еще вариант — уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но, опять же, это его решение будет. Может, больше подойдет не испанский чемпионат, а, например, французский.

Решение надо принимать прежде всего ему — готов он к этому или не готов. Готов ли он адаптироваться к новой стране, к новому языку, к новому футболу», — сказал Карпин.