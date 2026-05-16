Матч окончен
«Байер» сыграл 1:1 с «Гамбургом». Виейра забил в чужие ворота, Ремберг – в свои
«Байер» не выиграл у «Гамбурга».
«Байер» дома сыграл вничью с «Гамбургом» в 34-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 61-й хавбек гостей Фабиу Виейра открыл счет в матче. На 78-й Николай Ремберг отправил мяч в свои ворота.
«Байер» занял 6-е место и не попал в Лигу чемпионов – сыграет в Лиге Европы. «Гамбург» стал 13-м.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
