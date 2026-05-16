Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о том, что «блауграна» выиграла у «Реала» 7 из 8 последних класико.
10 мая каталонцы победили «Мадрид» (2:0) и вновь обеспечили себе чемпионство в Ла Лиге.
«Для нас это имеет особое значение, поскольку мы болеем за «Барсу» с детства. Многие игроки из «Ла Масии» (академия «блауграны» – Спортс”) выросли в духе «Барсы».
Выигрыш титулов очень захватывает, а победы над «Реалом» — еще более особенные», – сказал Фермин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
без своего везения немец максимум выиграл б 2 класико
надеюсь в следующем сезоне каталонские отскоки закончатся)