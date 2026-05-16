  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
23

Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»

Фермин о 7 победах в 8 последних класико: для «Барсы» это особое значение.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о том, что «блауграна» выиграла у «Реала» 7 из 8 последних класико.

10 мая каталонцы победили «Мадрид» (2:0) и вновь обеспечили себе чемпионство в Ла Лиге.

«Для нас это имеет особое значение, поскольку мы болеем за «Барсу» с детства. Многие игроки из «Ла Масии» (академия «блауграны» – Спортс”) выросли в духе «Барсы».

Выигрыш титулов очень захватывает, а победы над «Реалом» — еще более особенные», – сказал Фермин.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16551 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoБарселона
logoКласико
logoРеал Мадрид
logoФермин Лопес
logoЛа Лига
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И все на тотальном классе
Всем болельщикам нравятся победы Барселоны над любым соперником . Но над Реалом это как вишенка на торте . Так что ждём продолжение банкета .
Флик хозяин реала:)
Ответ rigobersong
Флик хозяин реала:)
Флику не мешало бы стать и хощяином матрасов, а то они подгадили нам в этом сезоне
войд мурадов, просто Барселона привыкла унижать реал
Madrid cabron, как там дальше забыл. В общем Фермин молодец )
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Madrid cabron, как там дальше забыл. В общем Фермин молодец )
saluda al campeon
Если послушать игроков Реала, они там тоже все за него с детства и тоже пропитаны духом Реала, но есть нюанс
И все победы одна краше другой. Это мощный психологический удар по сопернику, и возможно это стало причиной хаоса в Реале.
а что мешает Реалу побеждать Барселону?,сами виноваты
Ответ Пользователь_1117088289
а что мешает Реалу побеждать Барселону?,сами виноваты
фарт флика
без своего везения немец максимум выиграл б 2 класико
надеюсь в следующем сезоне каталонские отскоки закончатся)
Ответ войд
фарт флика без своего везения немец максимум выиграл б 2 класико надеюсь в следующем сезоне каталонские отскоки закончатся)
ну все 7 победы это разве отскоки?)) нереально )
Винисиус - агент Барселоны, разваливает Реал изнутри
Комментарий удален пользователем
Ответ b_igh
Комментарий удален пользователем
Держи🧯🧯🧯:)
Ответ b_igh
Комментарий удален пользователем
Жалкий пук
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона», «Мадридиста – сукины дети» и «Puta Real Madrid» во время класико. Ла Лига подала жалобу
13 мая, 15:45
Кроос о поражении «Реала» в класико: «Следствие плохой атмосферы в команде – все было предрешено еще до начала матча. К 60-й минуте все уже согласились бы на 2:0»
12 мая, 12:13
«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико
11 мая, 16:58Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
5 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
10 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
23 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
31 минуту назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
43 минуты назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
17 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
25 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
38 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем