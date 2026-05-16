«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ

Наумов: «Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом, обыграет «Ростов».

Николай Наумов уверен, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ .

После 29 матчей петербургский клуб лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на два очка. В заключительном туре в воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом », а «быки» примут «Оренбург».

«Зенит » уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет «Ростов», сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь.

«Краснодар » в последнем матче с «Динамо» (1:2), забив гол, решил сыграть по счету, но пропустил — пришлось вперед лезть, и второй пропустили. Осечка. Так что «Зенит», считаю, снова чемпион», — сказал бывший президент «Локомотива».