«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
После 29 матчей петербургский клуб лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на два очка. В заключительном туре в воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», а «быки» примут «Оренбург».
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет «Ростов», сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь.
«Краснодар» в последнем матче с «Динамо» (1:2), забив гол, решил сыграть по счету, но пропустил — пришлось вперед лезть, и второй пропустили. Осечка. Так что «Зенит», считаю, снова чемпион», — сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Надеюсь этого не будет, но я б не спешил открывать шампанское и давать сто процентов на чемпионство Зенита.
Хотя в том что Зенит добьется нужного результата - победа или ничья - сомнений почти нет