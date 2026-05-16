Матч окончен
«Бавария» вынесла «Кельн» – 5:1! Кейн сделал хет-трик, у Киммиха 2 ассиста, Бишоф и Джексон забили
«Бавария» в ранге чемпиона дома разгромила «Кельн» (5:1) в 34-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Харри Кейн открыл счет на 10-й минуте, а на 13-й сделал дубль – оба гола забиты с пасов Йозуа Киммиха. Том Бишоф забил на 22-й. На 69-й Кейн оформил хет-трик. На 83-й Николас Джексон забил пятый гол своей команды.
«Бавария» стала первой, «Кельн» завершил сезон на 14-м месте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Так держать и в следующем сезоне!