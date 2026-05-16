  • «Бавария» вынесла «Кельн» – 5:1! Кейн сделал хет-трик, у Киммиха 2 ассиста, Бишоф и Джексон забили
«Бавария» в ранге чемпиона дома разгромила «Кельн» (5:1) в 34-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харри Кейн открыл счет на 10-й минуте, а на 13-й сделал дубль – оба гола забиты с пасов Йозуа Киммиха. Том Бишоф забил на 22-й. На 69-й Кейн оформил хет-трик. На 83-й Николас Джексон забил пятый гол своей команды.

«Бавария» стала первой, «Кельн» завершил сезон на 14-м месте.

Бундеслига Германия. 34 тур
16 мая 13:30, Альянц Арена
Бавария
5 - 1
2.82xG0.88
Кельн
90’
+2’
Каминьски   Кайнц
  Джексон
83’
Горетцка   Джексон
83’
81’
Бюльтер   Ньянг
80’
Эль Мала   Тильманн
Мусиала   Геррейру
70’
  Кейн
69’
69’
Кастро-Монтес   Йоуханнессон
Карл   Олисе
61’
Нойер   Урбиг
60’
46’
Шмид   Майна
Лаймер   Станишич
46’
2тайм
Перерыв
Лаймер
37’
34’
Шмид
  Бишоф
22’
18’
  Эль Мала
  Кейн
13’
  Кейн
10’
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Кейн
Запасные: Ульрайх, Ито, Павлович, Ндиайе
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Себулонсен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Шмид, Кастро-Монтес, Мартель, Каминьски, Эль Мала, Бюльтер
Запасные: Вальдшмидт, ван ден Берг, Чавес, Цилер
после игры прощаемся с Леоном,Геррейру и Джексоном,спасибо за все!
Ответ BLADER
С Денизом Айтекином, тоже прощаемся
Интересно, осилит Баварка 5 голов для рекорда
Ответ The Bay
Как по заказу!
Это европейский рекорд по голам.Поздравляю.
Ответ Т Марк
У кого до этого был?
Ответ fussballer
у майонезного вардрида
Кейн молодец, побил рекорд, но золотой мяч будет разыгран на ЧМ
С победой баварцев, в целом отличный сезон, несмотря ни на что. Мануэль красавец, что дал Горецке первому поднять салатницу, заслужил!
В этом году парни играли в прекрасный атакующий футбол!
Так держать и в следующем сезоне!
Ответ Chupikovvn
Что толку от такого атакующего футбола. Когда надо, всего один забили и то на последних минутах, против ПСЖ.
Ответ Le_Mogul
Ну не получилось обыграть действующего обладателя кубка, и что теперь весь сезон перечеркнуть?! Отличный сезон, зря вы!
Когда я впервые увидел Кейна в Тоттенхэме, помню, подумал: зачем он сидит в этой помойке? Не прошло и 10 лет...
Ещё 2 гола чтоб побить рекорд топ 5 чемпов не считая Торино с 40 матчами
