Карпин назвал Данилова из ЦСКА открытием сезона: «Других не произошло»

Тренер сборной России Валерий Карпин назвал 18-летнего защитника ЦСКА Кирилла Данилова главным открытием Мир РПЛ в уходящем сезоне.

«Наверное, Данилов из ЦСКА. Опять же, его можно назвать открытием весенней части. Все остальные были и в том году.

Других каких-то новых открытий, по-моему, не произошло. Вернее, тех, кого бы мы не знали», — сказал Карпин.