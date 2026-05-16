Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Кельн», Боруссия «Дортмунд» победила «Вердер», «Байер» сыграл 1:1 с «Гамбургом»

В Бундеслиге прошли матчи заключительного, 34-го, тура.

В 34-м, заключительном туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Кельн» (5:1), «Байер» поделил очки с «Гамбургом» (1:1), дортмундская «Боруссия» в гостях была сильнее «Вердера» (2:0).

16 мая 13:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
4 - 0
0.85xG1.77
Хоффенхайм
  Хак
90’
+1’
Матино
89’
Зандер   Кляйндинст
86’
  Дикс
81’
79’
Кабак
76’
Туре   Гложек
76’
Бернардо   Акпогума
Табакович   Матино
74’
69’
Прасс
Болин   Хак
67’
Штегер   Рейна
67’
Мохья   Онора
67’
Мохья
66’
65’
Хайдари   Премель
65’
Аслани   Кэмпбелл
60’
Авдуллаху
55’
Крамарич   Прасс
46’
Лемперле
2тайм
Перерыв
Зандер
43’
Табакович
40’
35’
Лемперле
32’
Хайдари
  Табакович
23’
  Болин
14’
Боруссия М
Николас, Ульрих, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Зандер, Мохья, Штегер, Болин, Табакович
Запасные: Штегер, Такаи, Мохья, Болин, Кьяродиа, Табакович, Ольшовски, Нойхаус, Зандер
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Дамар, Туре, Гранач, Бернардо, Хайдари, Морстедт, Аслани, Крамарич, Филипп
16 мая 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
4 - 0
2.45xG0.51
Аугсбург
  Чжон Ву Ен
89’
Илич   Богданов
86’
Берк   Кверфельд
86’
77’
Грегорич   Огунду
Бурджу   Скарке
71’
Кемляйн
70’
Ансах   Чжон Ву Ен
65’
Триммель   Юранович
65’
63’
Массенго
61’
Матсима   Бэнкс
61’
Вольф   Педерсен
55’
Кемюр   Рибейру
55’
Кайтель   Массенго
  Шефер
54’
Перерыв
  Илич
42’
Триммель
26’
Берк
24’
  Илич
10’
Унион Берлин
Клаус, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Триммель, Кемляйн, Шефер, Бурджу, Ансах, Берк, Илич
Запасные: Триммель, Висберайт, Ансах, Берк, Хаберер, Сков, Крал, Бурджу, Илич
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Кемюр, Каде, Фелльхауэр, Ридер, Кайтель, Вольф, Грегорич
Запасные: Матсима, Грегорич, К. Шлоттербек, Кемюр, Кайтель, Лабрович, Вольф, Кляйн
16 мая 13:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Завершен
1 - 3
1.99xG4.06
Вольфсбург
Фудзита
90’
+5’
90’
+4’
Эриксен   Маер
90’
+4’
Пейчинович   Амура
90’
+4’
Сиогаи
Меткалф   Расмуссен
90’
+1’
Ирвайн   Хара
90’
+1’
Сисей
88’
88’
Дагим   Сиогаи
80’
  Пейчинович
Дзвигала   Джонс
77’
77’
Эриксен
67’
Сванберг   Герхардт
64’
  Василь
  Сисей
57’
Унтонджи   Сисей
46’
Перерыв
37’
  Кульеракис
33’
Дагим
18’
Винисиус
Санкт-Паули
Василь, Андо, Валь, Дзвигала, Меткалф, Оппи, Фудзита, Ирвайн, Пырка, Унтонджи, Карс
Запасные: Меткалф, Синани, Ирвайн, Стивенс, Метс, Дзвигала, Ритцка, Унтонджи, Фолль
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Винисиус, Эриксен, Сванберг, Мэле, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Сванберг, Пейчинович, Перван, Линдстрем, Эриксен, Йенц, Паредес, Дагим, Центер
16 мая 13:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
0 - 2
3.04xG3.91
Майнц
84’
Титц   Вайпер
77’
Беккер   Мэлоуни
Дорш   Бек
73’
Динкчи   Хонзак
73’
70’
Беккер
Динкчи
70’
68’
Видмер   Каси
68’
Амири   Ли Чжэ Сон
Ибрагимович   Шиммер
65’
46’
Пош   да Кошта
Буш   Траоре
46’
Пирингер   Конте
46’
Перерыв
43’
  Амири
7’
  Титц
Хайденхайм
Феллер, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Пирингер, Ибрагимович, Дорш, Шеппнер, Динкчи, Зивзивадзе
Запасные: Рамай, Зирслебен, Нихьюс, Динкчи, Буш, Кербер, Пирингер, Ибрагимович, Дорш
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Беккер, Амири, Видмер, Титц, Центнер, Ферачниг, Кавасаки, Зиб, Пош
16 мая 13:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
5 - 1
2.82xG0.88
Кельн
90’
+2’
Каминьски   Кайнц
  Джексон
83’
Горетцка   Джексон
83’
81’
Бюльтер   Ньянг
80’
Эль Мала   Тильманн
Мусиала   Геррейру
70’
  Кейн
69’
69’
Кастро-Монтес   Йоуханнессон
Карл   Олисе
61’
Нойер   Урбиг
60’
46’
Шмид   Майна
Лаймер   Станишич
46’
Перерыв
Лаймер
37’
34’
Шмид
  Бишоф
22’
18’
  Эль Мала
  Кейн
13’
  Кейн
10’
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Кейн
Запасные: Лаймер, Ульрайх, Павлович, Нойер, Карл, Ито, Горетцка, Мусиала, Ндиайе
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Себулонсен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Шмид, Кастро-Монтес, Мартель, Каминьски, Эль Мала, Бюльтер
Запасные: Эль Мала, Бюльтер, ван ден Берг, Вальдшмидт, Шмид, Цилер, Каминьски, Чавес, Кастро-Монтес
16 мая 13:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 1
3.09xG1.63
Гамбург
89’
Торунарига   Микельбрансис
Алеиш Гарсия   Васкес
84’
  Куанса
78’
78’
Капальдо
77’
Фабиу Виейра   Бальде
77’
Омари   Нанджа
77’
Штанге   Поульсен
Артур
66’
63’
Филипп   Мухайм
Андрих   Бен-Сегир
62’
Тилльман   Хофманн
62’
Калбрет   Артур
62’
61’
  Фабиу Виейра
Перерыв
Шик
25’
24’
Торунарига
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Тилльман, Маза, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Шик
Запасные: Андрих, Алеиш Гарсия, Эрманн, Фернандес, Калбрет, Бласвих, Баде, Поку, Тилльман
Гамбург:
Тангвик, Торунарига, Вушкович, Омари, Филипп, Фабиу Виейра, Гренбек, Локонга, Ремберг, Капальдо, Штанге
Запасные: Хойер, Джатта, Торунарига, Омари, Эльфадли, Штанге, Гочолейшвили, Филипп, Фабиу Виейра
16 мая 13:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
2 - 2
2.99xG1.81
Штутгарт
  Буркардт
90’
+2’
87’
Нарти   Ельч
86’
Демирович   Тиагу Томаш
Кристенсен   Чендлер
80’
73’
Фюрих   Вагноман
73’
Миттельштедт   Хакес
  Буркардт
72’
66’
Демирович
63’
Миттельштедт
Узун   Буркардт
60’
Гетце   Дауд
60’
Аменда
60’
Шаиби
47’
Калимуэндо   Шаиби
46’
Перерыв
45’
+4’
  Нарти
27’
Андрес
Баойя   Кнауфф
17’
10’
  Андрес
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Аменда, Кох, Кристенсен, Схири, Баойя, Гетце, Узун, Доан, Калимуэндо
Запасные: Сантос, Кристенсен, Гетце, Узун, Теате, Баойя, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо, Ларссон
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Бредлов, Миттельштедт, Фюрих, Ассиньон, Демирович, Буанани, Загаду, Эль-Ханнус, Нарти
16 мая 13:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
4 - 1
2.54xG1.51
РБ Лейпциг
Матанович   Филипп
86’
80’
Диоманде   Бакайоко
77’
Баумгартнер
  Шерхант
75’
73’
Хардер   Ромуло
73’
Зайвальд   Гомис
Манзамби   Хелер
72’
Гинтер   Огбус
72’
63’
Груда   Нуса
63’
Хенрихс   Баку
Хефлер   Кюблер
60’
Бесте   Грифо
60’
  Гинтер
47’
Перерыв
33’
  Уэдраого
  Матанович
26’
  Бесте
24’
Фрайбург
Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Хефлер, М. Эггештайн, Шерхант, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Бесте, Хефлер, Матанович, Ф. Мюллер, Гюнтер, Ириэ, Гинтер, Манзамби, Юнг
РБ Лейпциг:
Гулачи, Финкгрефе, Лукеба, Орбан, Хенрихс, Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого, Диоманде, Хардер, Груда
Запасные: Хенрихс, Шлагер, Зайвальд, Диоманде, Хардер, Вандевордт, Бандзузи, Груда, Битшиабу
16 мая 13:30, Везерштадион
Вердер
Завершен
0 - 2
0.53xG3.37
Боруссия Д
90’
+5’
  Ян Коуто
Шмид   Битенкур
90’
+3’
88’
Рюэрсон   Ян Коуто
83’
Гирасси   Фабиу Силва
83’
Беллингем   Адейеми
Муса   Мбангула
70’
Пуэртас   Чович
70’
69’
Инасио   Чуквуэмека
69’
Байер   Брандт
59’
  Гирасси
Шмидт   Грюлль
53’
Пипер   Фридль
46’
Перерыв
Вердер
Бакхаус, Деман, Кулибали, Пипер, Шмидт, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Муса
Запасные: Пипер, Шмид, Пуэртас, Милошевич, Шмидт, Агу, Штарк, Муса, Кольке
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Байер, Свенссон, Беллингем, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Озджан, Байер, Майер, Забитцер, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси, Зюле
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

27 комментариев
Мари Луиза, поздравляю с победой униона
Матч сезона, Санкт паули, вольфсбург
Ответ Юлия Закаблукова
Матч сезона, Санкт паули, вольфсбург
100%. Причём напрямую в теории могут вылететь оба.
Ответ Юлия Закаблукова
Матч сезона, Санкт паули, вольфсбург
Ну так другой интриги уже нет )
Эй, хейтеры?? Как вам Мария Луиза эта ?))) победа у униона намечается, так что рты позакрывали свои
Ответ Юлия Закаблукова
Эй, хейтеры?? Как вам Мария Луиза эта ?))) победа у униона намечается, так что рты позакрывали свои
Разгром в последнем матче чемпионата. Ушла красиво. Теперь женский унион который если я помню команда с огромным потенциалом
Мари Луиза заткнула хейтеров, 2я победа подряд
Вот искренне рад за Мари Луизе. И шутники как-то пропали и другие неприятные личности
РБ какой-то безвольный в последних играх. Понятно, что ЛЧ в кармане, но все равно так нельзя. Как бы не было в следующем году повторения последнего результата в ЛЧ
Мари-Луизе хлопнула дверью как надо
Девушка из Униона хорошо посрамила скептиков
Во Франкфурте так фанаты надымили, что матч на пять минут позже остальных начался) Штутгарт так преимущество получает - будут знать результаты конкурентов за место в ЛЧ.
С победой в БЛ💪
Ждем КГ💪
Санкт-Паули - просто дно. Им нужна только победа, они даже не пытаются прессинговать. Гол пропустили и ничего не меняется, Вольфсбург пешком держит мяч. Пока абсолютно заслуженный вылет в немецкий пердив вместе со своим трусливым физруком.
