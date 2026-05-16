Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Кельн», Боруссия «Дортмунд» победила «Вердер», «Байер» сыграл 1:1 с «Гамбургом»

В Бундеслиге прошли матчи заключительного, 34-го, тура.
В 34-м, заключительном туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Кельн» (5:1), «Байер» поделил очки с «Гамбургом» (1:1), дортмундская «Боруссия» в гостях была сильнее «Вердера» (2:0).
Чемпионат Германии
34-й тур
Боруссия М
Николас, Ульрих, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Зандер, Мохья, Штегер, Болин, Табакович
Запасные: Штегер, Такаи, Мохья, Болин, Кьяродиа, Табакович, Ольшовски, Нойхаус, Зандер
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Дамар, Туре, Гранач, Бернардо, Хайдари, Морстедт, Аслани, Крамарич, Филипп
Унион Берлин
Клаус, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Триммель, Кемляйн, Шефер, Бурджу, Ансах, Берк, Илич
Запасные: Триммель, Висберайт, Ансах, Берк, Хаберер, Сков, Крал, Бурджу, Илич
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Кемюр, Каде, Фелльхауэр, Ридер, Кайтель, Вольф, Грегорич
Запасные: Матсима, Грегорич, К. Шлоттербек, Кемюр, Кайтель, Лабрович, Вольф, Кляйн
Санкт-Паули
Василь, Андо, Валь, Дзвигала, Меткалф, Оппи, Фудзита, Ирвайн, Пырка, Унтонджи, Карс
Запасные: Меткалф, Синани, Ирвайн, Стивенс, Метс, Дзвигала, Ритцка, Унтонджи, Фолль
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Винисиус, Эриксен, Сванберг, Мэле, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Сванберг, Пейчинович, Перван, Линдстрем, Эриксен, Йенц, Паредес, Дагим, Центер
Хайденхайм
Феллер, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Пирингер, Ибрагимович, Дорш, Шеппнер, Динкчи, Зивзивадзе
Запасные: Рамай, Зирслебен, Нихьюс, Динкчи, Буш, Кербер, Пирингер, Ибрагимович, Дорш
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Беккер, Амири, Видмер, Титц, Центнер, Ферачниг, Кавасаки, Зиб, Пош
Кастро-Монтес Йоуханнессон
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Мусиала, Карл, Кейн
Запасные: Лаймер, Ульрайх, Павлович, Нойер, Карл, Ито, Горетцка, Мусиала, Ндиайе
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Себулонсен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Шмид, Кастро-Монтес, Мартель, Каминьски, Эль Мала, Бюльтер
Запасные: Эль Мала, Бюльтер, ван ден Берг, Вальдшмидт, Шмид, Цилер, Каминьски, Чавес, Кастро-Монтес
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Тилльман, Маза, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Шик
Запасные: Андрих, Алеиш Гарсия, Эрманн, Фернандес, Калбрет, Бласвих, Баде, Поку, Тилльман
Гамбург:
Тангвик, Торунарига, Вушкович, Омари, Филипп, Фабиу Виейра, Гренбек, Локонга, Ремберг, Капальдо, Штанге
Запасные: Хойер, Джатта, Торунарига, Омари, Эльфадли, Штанге, Гочолейшвили, Филипп, Фабиу Виейра
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Аменда, Кох, Кристенсен, Схири, Баойя, Гетце, Узун, Доан, Калимуэндо
Запасные: Сантос, Кристенсен, Гетце, Узун, Теате, Баойя, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо, Ларссон
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Бредлов, Миттельштедт, Фюрих, Ассиньон, Демирович, Буанани, Загаду, Эль-Ханнус, Нарти
Фрайбург
Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Хефлер, М. Эггештайн, Шерхант, Манзамби, Бесте, Матанович
Запасные: Бесте, Хефлер, Матанович, Ф. Мюллер, Гюнтер, Ириэ, Гинтер, Манзамби, Юнг
РБ Лейпциг:
Гулачи, Финкгрефе, Лукеба, Орбан, Хенрихс, Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого, Диоманде, Хардер, Груда
Запасные: Хенрихс, Шлагер, Зайвальд, Диоманде, Хардер, Вандевордт, Бандзузи, Груда, Битшиабу
Вердер
Бакхаус, Деман, Кулибали, Пипер, Шмидт, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Муса
Запасные: Пипер, Шмид, Пуэртас, Милошевич, Шмидт, Агу, Штарк, Муса, Кольке
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Байер, Свенссон, Беллингем, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Озджан, Байер, Майер, Забитцер, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси, Зюле
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
РБ какой-то безвольный в последних играх. Понятно, что ЛЧ в кармане, но все равно так нельзя. Как бы не было в следующем году повторения последнего результата в ЛЧ
Ждем КГ💪