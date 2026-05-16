Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» победил «Челси» – 1:0, Семеньо забил пяткой на 72-й

Матч проходил на стадионе «Уэмбли».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте счет открыл вингер «горожан» Антуан Семеньо – он забил пяткой после паса Эрлинга Холанда. Этот мяч стал победным и принес «Сити» трофей.

Кубок Англии

Финал

Кубок Англии. Финал
16 мая 14:00, Уэмбли
Челси
0 - 1
0.84xG0.96
Манчестер Сити
Кайседо
90’
+2’
Жоао Педро   Гарначо
86’
Джеймс   Делап
83’
Кукурелья   Нету
74’
72’
  Семеньо
65’
Родри Эрнандес   Ковачич
56’
Хусанов
46’
Мармуш   Шерки
2тайм
Перерыв
Кукурелья
32’
Фернандес
29’
Челси
Санчес, Хато, Колуилл, Фофана, Фернандес, Палмер, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро
Запасные: Чалоба, Кукурелья, Ачимпонг, Адарабиойо, Сантос, Джеймс, Эссугу, Жоао Педро, Йоргенсен
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Доку, Семеньо, Холанд, Мармуш
Запасные: Савиньо, Рейндерс, Мармуш, Рубен Диаш, Стоунз, Аке, Доннарумма, Фоден, Родри Эрнандес


ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Англии

602 комментария
неплохой разогрев перед завтрашними матчами РПЛ.
Ахаха у Должика будет опять виноват судья, но только не бездари, которые не смогли хоть 1 удар родить, кроме падений 🤭
У него уже истерика
Буду болеть за МанСити и Хусанова в отдельности.
А Хусанов в старте?
С КП играл, так что наверняка будет в старте.
Как можно писать про судейство, если за матч бездари в синим не смогли ни одной нормальной атаки провести. Ну смех и позор же. Ладно бы борьба была, желание, но ничего из этого🤭
Правила никто не отменял
Каждому здравомыслящему понятно что за это пенальти не дают в Англии тем более в финале
Нашему Арсеналу бы дали. Уж на ВАР бы точно минут 5 изучали. 😆
Ага два
Я не могу болеть за Сити, это против моего естества, но в этом матче я вижу команду, которая играет в футбол, против команды, которая играет даже не в "бей беги", потому, что никто не бежит. Задача на игру - выносить вперёд и настрадать на пенку или хотя бы штрафной, падать при любом контакте. Блин, ребята, это ж кубок Англии, а не испанский пердив всё-таки.

Примечательно, что у Сити гол пришёл после казалось бы неудачной атаки, но каждый был сконцентрирован и доработал эпизод до конца, Челси же исповедует философию Смолова - "ну его на.., всё равно не догоню". Позор как для команды, которая гордится нашивкой КЧМ, и в которой ещё недавно были игроки, костями ложащиеся за каждый мяч.
спасибо за честность, лайк
Здесь есть судьи, которые работают у себя хотя бы на чемпионате города?) Объясните, как это не пенальти? чел прокидывает мяч, уже выходит 1на1, защитник целенаправленно сносит его в копус - и всё ок...что это вообще?
Умный человек, этот футбол , а не балет, называется игра в корпус
У работников бедуинкой АЗС инульгенция на такие фолы, Тоже самое и с Брентфордом было
То есть вот так можно играть в штрафной в корпус и выносить соперника без намерения сыграть в мяч?
Энцо тоже играл в мяч, но ему дали жёлтую за НАМЕРЕНИЕ, которого не было
Двойные стандарты, всё как мы любим
акерские в голубых майках ликуют
Абсолютно нормальная борьба за мяч.
Или вы хотели за обычную борьбу пенальти получить?
Узбек отыгран и тупо таранит Педро и как это не пенальти? Тому же Сити такие каждый год свистят…
Именно поэтому у Сити за весь чемпионат всего 4 пенки😆?
Против Сити в финале вратарь может играть рукой за пределами штрафной и почему-то тоже никто не свистит
Капец все Челсы мечтают о пенале, гыгы. Даже за прижатую руку вся команда кричит!
Этот тактический почерк Сета Макфарлейна
