Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» победил «Челси» – 1:0, Семеньо забил пяткой на 72-й

«Манчестер Сити » обыграл «Челси » (1:0) в финале Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли».

На 72-й минуте счет открыл вингер «горожан» Антуан Семеньо – он забил пяткой после паса Эрлинга Холанда . Этот мяч стал победным и принес «Сити» трофей.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

