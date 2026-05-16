  Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»
Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»

Экс-вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что капитаном «Реала» нужно назначить голкипера Тибо Куртуа.

«Думаю, Мбаппе следует дать еще один шанс – с рядом ограничений, требований и обязательств.

На мой взгляд, капитаном нужно назначить Куртуа, поскольку сейчас он самый уравновешенный и профессиональный игрок команды. Он уже заслужил быть впереди Винисиуса в качестве третьего капитана, при этом они пришли в «Реал» в один и тот же год. 

Клубу необходимо начать строить команду на основе новой внутренней иерархии», – сказал Канисарес.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16997 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Как бы то ни было, но назначать капитаном исключительно по сроку пребывания в клубе не всегда может быть верным. Кровь идёт из глаз, когда вижу Винисиуса с капитанской повязкой
Ответ LYSVEGAS
Согласен.
Не представляю, что сейчас в Реал придёт, условный Рой Кин, а Винисиус будет капитаном...
Хотя, о чём я, Рои Кины и Патрики Виеры давно закончились...
Ответ LYSVEGAS
Комментарий скрыт
Да, Куртуа очень профессиональный. Атлетико и Челси не дадут соврать. А с партнёрами по команде как отношения выстраивает…весьма уравновешенно. Сегодня твоя девушка, завтра моя. Равенство и братство, так сказать😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А с тренерами, забыл?)
Тедеско напомнит. Этот куртуа - профессионал такой, каких свет не видывал
Ответ Eugene88
При этом вратарь, особенно как шотстоппер, действительно крутой. Но вот на «административные» роли его категорически нельзя выдвигать. Впрочем, в этом реале уже терять нечего, думаю, и для Куртуа найдётся сюжетик на пару серий😼
Винисиуса в капитаны!!! Классный цирк будет в следующем сезоне в этом случае! У игрока будет истерика в каждом матче. И жаловаться будет ещё больше. На расизм, нарушения правил, судейство.... 🤣🤣🤣
Надо назначить Тчуамени за самый твердый кулак
ага. у де брюйне спросите
Мне вообще до сцены драки казалось, что лучший кандидат: Вальверде.
Капитаном должен быть тот, у кого самый большой!... Нос конечно.
Интересно. Не слышал, что у нас такое было. Но в целом действительно было в духе времени.
Кевен де Бруйнэ не одобряет)
