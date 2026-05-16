Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»
Экс-вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что капитаном «Реала» нужно назначить голкипера Тибо Куртуа.
«Думаю, Мбаппе следует дать еще один шанс – с рядом ограничений, требований и обязательств.
На мой взгляд, капитаном нужно назначить Куртуа, поскольку сейчас он самый уравновешенный и профессиональный игрок команды. Он уже заслужил быть впереди Винисиуса в качестве третьего капитана, при этом они пришли в «Реал» в один и тот же год.
Клубу необходимо начать строить команду на основе новой внутренней иерархии», – сказал Канисарес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Не представляю, что сейчас в Реал придёт, условный Рой Кин, а Винисиус будет капитаном...
Хотя, о чём я, Рои Кины и Патрики Виеры давно закончились...
Тедеско напомнит. Этот куртуа - профессионал такой, каких свет не видывал