Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»

Канисарес о «Реале»: капитаном нужно назначить Куртуа.

Экс-вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что капитаном «Реала» нужно назначить голкипера Тибо Куртуа.

«Думаю, Мбаппе следует дать еще один шанс – с рядом ограничений, требований и обязательств.

На мой взгляд, капитаном нужно назначить Куртуа, поскольку сейчас он самый уравновешенный и профессиональный игрок команды. Он уже заслужил быть впереди Винисиуса в качестве третьего капитана, при этом они пришли в «Реал» в один и тот же год.

Клубу необходимо начать строить команду на основе новой внутренней иерархии», – сказал Канисарес.