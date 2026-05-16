«Простота Семака — это то, чему должны поучиться все, кто чего‑то добиваются в жизни». Никитин о тренере

Никитин: простота Семака — это то, чему должны поучиться все.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин вспомнил о работе под руководством тренера Сергея Семака , возглавлявшего башкирский клуб с 2016 по 2018 год.

— По Семаку сразу было понятно, что это топ‑тренер?

— Сразу были понятны его сильные качества как специалиста: открытость, коммуникабельность и, самое главное, простота. Простота Семака — это то, чему должны поучиться все люди, которые чего‑то добиваются в жизни. Он остается простым, открытым и уважительным ко всем.

Не сказать, что он сразу поразил всех какими‑то суперидеями, супертренировками. Это был его первый опыт в роли главного тренера взрослой команды. И, наверное, он тоже нарабатывал какие‑то вещи, набивал шишки. Но ко второму сезону, когда мы стали шестыми, команда поймала химию.

Он подобрал идеальную схему и идеальных для нее игроков. Уже тогда было понятно, что если он выжал максимум с этой командой, то почему бы ему не попробовать выжать с другой, но более высокого уровня? – сказал Никитин.