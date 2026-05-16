  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Простота Семака — это то, чему должны поучиться все, кто чего‑то добиваются в жизни». Никитин о тренере
41

«Простота Семака — это то, чему должны поучиться все, кто чего‑то добиваются в жизни». Никитин о тренере

Никитин: простота Семака — это то, чему должны поучиться все.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин вспомнил о работе под руководством тренера Сергея Семака, возглавлявшего башкирский клуб с 2016 по 2018 год.

— По Семаку сразу было понятно, что это топ‑тренер?

— Сразу были понятны его сильные качества как специалиста: открытость, коммуникабельность и, самое главное, простота. Простота Семака — это то, чему должны поучиться все люди, которые чего‑то добиваются в жизни. Он остается простым, открытым и уважительным ко всем.

Не сказать, что он сразу поразил всех какими‑то суперидеями, супертренировками. Это был его первый опыт в роли главного тренера взрослой команды. И, наверное, он тоже нарабатывал какие‑то вещи, набивал шишки. Но ко второму сезону, когда мы стали шестыми, команда поймала химию. 

Он подобрал идеальную схему и идеальных для нее игроков. Уже тогда было понятно, что если он выжал максимум с этой командой, то почему бы ему не попробовать выжать с другой, но более высокого уровня? – сказал Никитин.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?14244 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Семак
logoУфа
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoАлексей Никитин
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню, когда Семак только возглавил Зенит, очень много людей говорили: «Один сезон и провал, зря согласился, ни чего не получится»
А итог? Он каждого игрока наигрывает на несколько позиций, да маринует игроков, но результат дает!
Ответ Николай Шкляев
Помню, когда Семак только возглавил Зенит, очень много людей говорили: «Один сезон и провал, зря согласился, ни чего не получится» А итог? Он каждого игрока наигрывает на несколько позиций, да маринует игроков, но результат дает!
И при этом идет жесткая прокачка футболистов. Дзюба, Азмун, Оздоев, Малком и огромное множество другие игроков нашли свой пик и лучший футбол в Зените при СБС
Ответ gudlav
И при этом идет жесткая прокачка футболистов. Дзюба, Азмун, Оздоев, Малком и огромное множество другие игроков нашли свой пик и лучший футбол в Зените при СБС
об этом нельзя говорить, Империя зла - это могильник для игроков))
А СБС - физручелло из подворотни.
Какая простота 🤔 он же очень хитрый. Скинул Кубок, и не первый год так делает. И попробуй докажи. Мучает Вендела, а все думают, что наоборот.
Сема явно не простой человек,ведь у него под боком такая малыха,у которой явно что-то из серии, " я вэтой жизни преисполнилась"
Простата Семака.
Спецы подъехали в комментах , сейчас всех по полочкам раскидают
Названные качества как-то не прямо относятся к тренерской профессии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
14 мая, 09:56
Бакаев о Семаке: «Никто не имеет права критиковать Сергея Богдановича. Результаты, титулы есть. Надо проявить уважение»
12 мая, 17:08
Дмитрий Васильев: «Зениту» обязательно нужен западный и топовый тренер. Игроков покупают за десятки миллионов, а тренера купить, что ли, нельзя?»
11 мая, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
5 минут назад
Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»
31 минуту назад
Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
сегодня, 06:27
«Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости
сегодня, 06:10
«Люди говорят спасибо за счастливые моменты, и мне приятно, что я оставил в сердцах добрую память». Поговорили с легендой «Локо» Сычевым
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 05:11
Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»
сегодня, 04:46
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
сегодня, 03:22
Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
сегодня, 02:59
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»
сегодня, 02:45
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
19 минут назад
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
51 минуту назад
Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
сегодня, 06:43
Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
сегодня, 06:05
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 05:48
Андрей Аршавин: «Зенит» видоизменится. Будет хорошее предложение на топовых игроков – согласится их отпустить, скорее всего»
сегодня, 05:36
«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
сегодня, 05:23
Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»
сегодня, 05:00
Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8
сегодня, 04:32
Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
сегодня, 04:14
Рекомендуем