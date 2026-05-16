  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Чалов доволен, что уехал из России. Для него все сложилось положительно». Макаров о форварде «Кайсериспора»
52

«Чалов доволен, что уехал из России. Для него все сложилось положительно». Макаров о форварде «Кайсериспора»

Макаров: Чалов доволен, что уехал из России.

Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал, что его одноклубник Федор Чалов доволен своей карьерой за рубежом.

Ранее форвард выступал за ПАОК, «Базель» и ЦСКА.

— Еще не так давно Чалов считался одним из лучших российских форвардов. На ваш взгляд, отъезд из России положительно или отрицательно сказался на Чалове?

— Лично для него все сложилось положительно. Мы общаемся, он доволен, что уехал. Федор всегда об этом мечтал. 

Мне его игра нравится, я вижу, какое у него есть мастерство, какие качества. Поэтому скажу так: мне этот нападающий нравится. Очень техничный, грамотно выбирает позицию на поле. Мы давно знакомы, играли и в молодежной сборной, и часто пересекались, когда он играл в ЦСКА, – сказал Макаров.

В 13 матчах чемпионата Турции за «Кайсериспор» Чалов забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16997 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoФедор Чалов
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Макаров
logoвысшая лига Турция
logoЦСКА
logoКайсериспор
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказал какую-то чушь. Чалова отдали в аренду, то есть греческой команде он по сезону не нужен. В аренде он на пару с Макаровым вылетели из высшей лиги Турции …

То есть клуб Чаловым не доволен, его пытаются спихнуть, личная статистика хуже некуда, но зато он якобы доволен собой.

В чемпионате России даже в последние свои сезоны был на виду, чего-то забивал, кубок выиграл … А сейчас что? Нет никто и звать никак. Чем он может тать доволен? Забвением и негативом в свой адрес?
Ответ korablev
Сказал какую-то чушь. Чалова отдали в аренду, то есть греческой команде он по сезону не нужен. В аренде он на пару с Макаровым вылетели из высшей лиги Турции … То есть клуб Чаловым не доволен, его пытаются спихнуть, личная статистика хуже некуда, но зато он якобы доволен собой. В чемпионате России даже в последние свои сезоны был на виду, чего-то забивал, кубок выиграл … А сейчас что? Нет никто и звать никак. Чем он может тать доволен? Забвением и негативом в свой адрес?
Комментарий скрыт
Ответ korablev
Сказал какую-то чушь. Чалова отдали в аренду, то есть греческой команде он по сезону не нужен. В аренде он на пару с Макаровым вылетели из высшей лиги Турции … То есть клуб Чаловым не доволен, его пытаются спихнуть, личная статистика хуже некуда, но зато он якобы доволен собой. В чемпионате России даже в последние свои сезоны был на виду, чего-то забивал, кубок выиграл … А сейчас что? Нет никто и звать никак. Чем он может тать доволен? Забвением и негативом в свой адрес?
Добавлю что Кайсери в Турции это дыра типа нашего Бийска
Ответ westport70
клоун
Прагматик !
Заложил товарища , который рад бежать из России и спи спокойно !
А сам Макаров то как доволен своим отъездом и карьерой. Вместе с Федей прям топчики.
Ответ Владимир_1116552235
А сам Макаров то как доволен своим отъездом и карьерой. Вместе с Федей прям топчики.
Надо сказать, что и в РПЛ никто слёз по Макарову и Чалову не льёт - все вполне довольны. Смотря на то, как ребята пробуют себя в Европе 🤭
Если Чалов на данный момент доволен своей зарубежной карьерой как футболист, то он им никогда и не был !!! Просто жить ему там больше нравится,чем в России!
Ответ Александр Бормотов
Если Чалов на данный момент доволен своей зарубежной карьерой как футболист, то он им никогда и не был !!! Просто жить ему там больше нравится,чем в России!
Извращенец проклятый !
Ответ OldRedWhite
Извращенец проклятый !
Сомневаюсь в Вашей адекватности! 😁
Один балбес хвалит второго такого же балбеса. Где чалов хорошо играет ?! За столько матчей - 1 гол и 1 ассист. Позорище это , а не игрок. Макар такой же пентюх. И этот Макар за всю карьеру никогда толком хорошо не играл, поэтому и сидел на лавке, как перспективный олух.
Ответ юра георгиевский
Один балбес хвалит второго такого же балбеса. Где чалов хорошо играет ?! За столько матчей - 1 гол и 1 ассист. Позорище это , а не игрок. Макар такой же пентюх. И этот Макар за всю карьеру никогда толком хорошо не играл, поэтому и сидел на лавке, как перспективный олух.
Кто, по твоему, сможет набить много голов в последней команде турецкой лиги, да ещё с колес? Назови любую фамилию
Может, Дуран?
пример как просрать карьеру и остаться довольным, не он первый, не он последний
Карьера катится в чертям, тут ты наоборот перезапустить, как когда-то Смолов в Урале.
Как в старом анекдоте.
Пациент - Доктор, совсем не стоит
Доктор - Зато как висит!
две неудачницы хвалятся друг другу, что удачно вышли замуж... только такая ассоциация
А «Кайсериспор» Чаловым недоволен...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»
13 мая, 17:37
«Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги. У Федора 1+1 в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр
9 мая, 19:45
У Чалова гол и ассист в игре с «Ризеспором» – первые результативные действия за 11 матчей в «Кайсериспоре»
25 апреля, 16:26
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
11 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
17 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
27 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
29 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
33 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
48 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
50 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
59 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем