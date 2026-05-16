«Чалов доволен, что уехал из России. Для него все сложилось положительно». Макаров о форварде «Кайсериспора»

Макаров: Чалов доволен, что уехал из России.

Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал, что его одноклубник Федор Чалов доволен своей карьерой за рубежом.

Ранее форвард выступал за ПАОК, «Базель» и ЦСКА.

— Еще не так давно Чалов считался одним из лучших российских форвардов. На ваш взгляд, отъезд из России положительно или отрицательно сказался на Чалове?

— Лично для него все сложилось положительно. Мы общаемся, он доволен, что уехал. Федор всегда об этом мечтал.

Мне его игра нравится, я вижу, какое у него есть мастерство, какие качества. Поэтому скажу так: мне этот нападающий нравится. Очень техничный, грамотно выбирает позицию на поле. Мы давно знакомы, играли и в молодежной сборной, и часто пересекались, когда он играл в ЦСКА, – сказал Макаров.

В 13 матчах чемпионата Турции за «Кайсериспор» Чалов забил 1 гол и сделал 1 ассист.