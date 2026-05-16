Мор о «Динамо»: «Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Вижу прогресс при нем»

Мор о «Динамо»: Гусева нужно оставлять на следующий сезон.

Эдуард Мор считает, что Ролан Гусев должен оставаться тренером «Динамо» в следующем сезоне.

«Когда Гусев пришел, «Динамо» было десятым. При нем они поднялись в таблице. Мне кажется, что судьба Гусева еще не решена. Матч в Калининграде будет важным для его будущего.

Мне кажется, что Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Я вижу прогресс команды при нем», — сказал бывший футболист «Спартака».

За тур до финиша бело-голубые занимают в Мир РПЛ 8-е место.

В Фонбет Кубке России «Динамо » дошло до финала в Пути РПЛ.