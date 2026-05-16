16

Мор о «Динамо»: «Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Вижу прогресс при нем»

Мор о «Динамо»: Гусева нужно оставлять на следующий сезон.

Эдуард Мор считает, что Ролан Гусев должен оставаться тренером «Динамо» в следующем сезоне.

«Когда Гусев пришел, «Динамо» было десятым. При нем они поднялись в таблице. Мне кажется, что судьба Гусева еще не решена. Матч в Калининграде будет важным для его будущего. 

Мне кажется, что Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Я вижу прогресс команды при нем», — сказал бывший футболист «Спартака».

За тур до финиша бело-голубые занимают в Мир РПЛ 8-е место.

В Фонбет Кубке России «Динамо» дошло до финала в Пути РПЛ.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16996 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРолан Гусев
logoДинамо Москва
logoЭдуард Мор
logoпремьер-лига Россия
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А где прогресс, если даже Рубин в таблице не могут обойти?
Ответ Parker_92
А где прогресс, если даже Рубин в таблице не могут обойти?
Отставание по очкам от десятого места посмотри внимательно. А вы круто сдались, а были с Бариновым и Гонду чуть ли не главные претенденты на чемпионство. От десятого места Динамо на 9 очков оторвалось. И вы с третьего съехали. Так что прогресс есть.
Прогресс был первые 3-4 матча весны, потом все как обычно
Откровенные ошибки есть. Однажды выпустил Майсторовича на фланг и того просто порвали. Оставил Лунёва на пенали на Кубок с Краснодаром, а тот очень слабый в этом деле. Но на ошибках учатся, правда желательно на чужих. Но в итоге оставлять думаю надо. Прийдет опять такой как Карпин, одни понты.
То что спрогрессироаали после Карина это логично. С таким составом хуже не могло быть

Гусев по весне идёт на 4 месте, отставая на 1, 2 и 4 очка от Спартака, Краснодара и Зенита соответственно. И набрав на 5 и 9 очков больше, чем Локомотив и ЦСКА

Если Динамо ставит цель попробовать бороться за третье место, без усиления состава, то можно оставить и Ролана, пусть учиться
Гусева надо оставить. Смысла не вижу кого то другого приглашать. Дисциплину на поле надо подтянуть, а то играют по настроению.
Ответ concon
Гусева надо оставить. Смысла не вижу кого то другого приглашать. Дисциплину на поле надо подтянуть, а то играют по настроению.
Оставляйте, оставляйте. Это новый Хохлов. Ни рыба, ни мясо.
Игроки с течением времени банально лучше сыгрались, роль Гусева тут минимальна, или вообще отсутствует!
Если Динамо мечтает побороться за 4-7-е место конечно надо оставлять Гусева. Он с этой задачей прекрасно справится. 😁
Ответ Amalfitano
Если Динамо мечтает побороться за 4-7-е место конечно надо оставлять Гусева. Он с этой задачей прекрасно справится. 😁
Выше 4 -6 ни один тренер с этим составом не добьется
Ответ Вэлс
Выше 4 -6 ни один тренер с этим составом не добьется
Да? А у Лички был другой состав? У Лички в начале своего первого сезона не хватало игроков для основы. Если бы Битело, Караскаль и Чавес приехали вовремя, а не в сентябре Динамо стал бы чемпионом в первом же сезоне Лички. Тут вопрос к Пивоварову.
Конечно надо оставлять. 50 лет без чемпионств должны быть 100 лет. Че не поэкспериментировать. За Динамо же горцы болеют.
Согласен с Эдуардом, гораздо лучше стали играть чем при Карпине. Касереса убрать в обороне, уже лучше будет. Маричаль спрогрессировал, Кордобе не дал свободно играть, это развитие. Тюкавин форму набрал, на удивление Артур заиграл. Нужно дать Гусеву шанс. Шварц в ЦСКА провалится, не надо Динамикам о нём мечтать.Он проиграл второе место и кубок, без Воронина выкинутые деньги на ветер, и запросы у него не хилые, Бувач опять своих корешей продвигает.
Всем прогресс при Гусеве ? Случайные выигрыши в концовке матча ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»
15 мая, 04:37
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
14 мая, 02:17
Бителло считает, что Гусев может привести «Динамо» к чемпионству: «В следующем сезоне у нас будет возможность, думаю. В последние годы, не считая этот, мы были близки к топ-3»
13 мая, 12:51
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
11 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
17 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
27 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
29 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
33 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
48 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
50 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
58 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем