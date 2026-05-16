Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон»
Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление.
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов.
После 37 матчей мерсисайдцы занимают в АПЛ 5-е место, опережая на 4 очка «Борнмут», у которого на игру меньше.
«Мы испытываем огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон. Единственное, что можем сделать сейчас – полезно провести неделю и хорошо подготовиться.
Как всегда, надеемся, что наши болельщики будут полностью нас поддерживать, и сегодня вечером [на «Вилла Парк» – 2:4] было видно, насколько важно, мы видели это на «Энфилде», быть вместе», – сказал Слот.
«Вилла» забила 4 «Ливерпулю» и вышла в ЛЧ. Cценарий с 6 командами от Англии пока сломан
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16548 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NBC
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Слот-слотай из Ливерпуля подальше
Посмотрите обзоры прошлого сезона, игра реально Клопповская
Тоже что и на интервью? Но тогда вопрос к ним, они что матчи не смотрят?
Я очень жду Liverpool_YNWA, который тут давно обсирает коллег, которые не верят в будущее команды под управлением шалтая. Давай, объясни, чем вчера занимался лысый, как так вышло, какая тактика была и как мы её придерживались.
Слепо верить в Слота, хотя он с ноября уже в этом кризисе - это, конечно, другая крайность. Думаю таких почти не осталось.
Слот хороший тренер, в прошлом сезоне он заменами очень круто влиял на игру и выигрывал матчи именно тренерскими решениями. Может Хейтинга помогал, может ещё что-то изменилось. Но в этом сезоне только в начале сезона бывало что-то подобное на последних минутах.