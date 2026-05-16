Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон»

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов.

После 37 матчей мерсисайдцы занимают в АПЛ 5-е место, опережая на 4 очка «Борнмут», у которого на игру меньше.

«Мы испытываем огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон. Единственное, что можем сделать сейчас – полезно провести неделю и хорошо подготовиться.

Как всегда, надеемся, что наши болельщики будут полностью нас поддерживать, и сегодня вечером [на «Вилла Парк» – 2:4] было видно, насколько важно, мы видели это на «Энфилде», быть вместе», – сказал Слот.

«Вилла» забила 4 «Ливерпулю» и вышла в ЛЧ. Cценарий с 6 командами от Англии пока сломан

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NBC
Да... Только Ливерпуль под давлением. Остальные так, прогуляться вышли.

Слот-слотай из Ливерпуля подальше
Ну уж нет, пусть остаётся!
Ваще непонятно во что хочет играть Ливерпуль, мяч вообще не держится, пассы только назад и поперёк.
Посмотрите обзоры прошлого сезона, игра реально Клопповская
Все правильно, половина клопповских игроков вне состава, играют как умеют, в дворовый футбол. Пришедшие только слышали, насколько Клопп крутой, а этот лысый шарлатан задержался, оставить его на новый сезон будет провалом
Спад салаха начался когда слёт начал навязывать свой футбол
Повезло лысому что Челси самоустранился.
Ошибка ливерпуля в том, что они поставили Слота превыше команды, вот он и начал рулить. Успех команды - это в первую очередь качественные игроки! Чем он занялся летом 2025 года - он начал разгонять костяк чемпионской команды, потому что он подумал вместе с руководством клуба что это именно он все сделал! Дальше только хуже будет, он продолжит строить из себя гения вместо того чтобы концентрироваться на качестве игроков. Зачем он из Салаха сделал козла отпущения? Чтобы снять с себя обвинения. В следующем году кого он будет назначать виновным ?
Ван Дейка)
Интересно, какой костяк он стал разгонять
Слот аут. Ираола и Алонсо ещё свободны. Да и Гласнер посильнее будет, но схема с 3 цз не радует. Мне, честно говоря, больше всего нравился Де Дзерби, но он уже в ТТХ. Уже хоть кого-то, вместо этого голландского придурка
Алонсо уже в Челси. Ливерпуль идет ко дну.
Тренер и нужен, что бы помочь команде справится с давлением, а ты помогаешь лететь в пропасть.
Мне интересно, что он такого говорит руководству, что его до сих пор не уволили?
Тоже что и на интервью? Но тогда вопрос к ним, они что матчи не смотрят?
Слотуй из Ливерпуля нахер!
Осталось под конец потерять место в ЛЧ , может так руководство уволить лысыго шарлатана
Я обращу внимание на неочевидный плюс - вчера игра смотрелась. Не с нашей стороны, конечно, но все же. Это хотя бы можно было смотреть. МакГинн красоту положил, и чуть чудо в девятку не залетело, когда от перекладины в штангу и в поле вылетел мяч. Мамо, наконец, что-то достойное показал, спас от тотального позора. Ну и Собо с кэпом от него спасли, хоть и Собо один привёз. Но привёз он его с позиции левого заща, казалось бы причём тут Керкез.

Я очень жду Liverpool_YNWA, который тут давно обсирает коллег, которые не верят в будущее команды под управлением шалтая. Давай, объясни, чем вчера занимался лысый, как так вышло, какая тактика была и как мы её придерживались.
Вот он вроде бы здесь появился, но на ваш коммент решил не отвечать или же не нашел что ответить. Полтора сезона вата на поле и именно после попыток Слота ставить свой "футбол" , но голландец не при чем. Порой до тошноты противно смотреть на потуги команды играть в футбол. Когда на фоне Брайтонов и Борнмутом, да чего там даже Бернли и Вулверхемптона, Ливерпуль выглядит мягко говоря неубедительно, то стоит наверное задавать вопросы непосредственно к тренеру, но не искать причины там где их собственно и нет. Тренер на то и тренер, чтобы преодолевать трудности сложившиеся в команде, если же на протяжении длительного промежутка времени, он этого сделать не может, а вместо этого оправдывается мыслимыми и немыслимыми способами, то ему пора на выход.
обзывать своего тренера, своих игроков - это то, чего ни один настоящий болельщик Ливерпуля не сделает. Можешь спорить, оправдываться, но это факт.
Слепо верить в Слота, хотя он с ноября уже в этом кризисе - это, конечно, другая крайность. Думаю таких почти не осталось.
Слот хороший тренер, в прошлом сезоне он заменами очень круто влиял на игру и выигрывал матчи именно тренерскими решениями. Может Хейтинга помогал, может ещё что-то изменилось. Но в этом сезоне только в начале сезона бывало что-то подобное на последних минутах.
Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились – и не в первый раз. Три гола со стандартов – перебор»
15 мая, 21:37
«Ливерпуль» проиграл 12 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
15 мая, 20:59
«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» – 4:2! У Уоткинса два гола и ассист, ван Дейк сделал дубль
15 мая, 20:57
