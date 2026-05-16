Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон»

Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов.

После 37 матчей мерсисайдцы занимают в АПЛ 5-е место, опережая на 4 очка «Борнмут», у которого на игру меньше.

«Мы испытываем огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон. Единственное, что можем сделать сейчас – полезно провести неделю и хорошо подготовиться.

Как всегда, надеемся, что наши болельщики будут полностью нас поддерживать, и сегодня вечером [на «Вилла Парк» – 2:4] было видно, насколько важно, мы видели это на «Энфилде», быть вместе», – сказал Слот.

«Вилла» забила 4 «Ливерпулю» и вышла в ЛЧ. Cценарий с 6 командами от Англии пока сломан