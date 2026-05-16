«Краснодар» проиграет два титула за две недели. В Кубке против «Спартака» им не хватит ресурса». Гасилин о «быках»
Гасилин: «Краснодар» проиграет два титула за две недели.
Алексей Гасилин считает, что «Краснодар» останется без трофеев в текущем сезоне.
За тур до финиша «быки» занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на два очка.
В Суперфинале Фонбет Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 24 мая в «Лужниках».
«Краснодар» свой чемпионский матч проиграл в 29‑м туре. У них не такой большой состав.
Мне кажется, что они проиграют два титула за эти две недели. На мой взгляд, в Кубке они проиграют «Спартаку». Им не хватит ресурса. Если вспомнить их очную игру в чемпионате, то «Спартак» выглядел лучше», — сказал бывший футболист «Зенита».
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16548 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лёгкой прогулки Спартаку не видать.