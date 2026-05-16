  «Краснодар» проиграет два титула за две недели. В Кубке против «Спартака» им не хватит ресурса». Гасилин о «быках»
«Краснодар» проиграет два титула за две недели. В Кубке против «Спартака» им не хватит ресурса». Гасилин о «быках»

Алексей Гасилин считает, что «Краснодар» останется без трофеев в текущем сезоне.

За тур до финиша «быки» занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на два очка.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 24 мая в «Лужниках».

«Краснодар» свой чемпионский матч проиграл в 29‑м туре. У них не такой большой состав.

Мне кажется, что они проиграют два титула за эти две недели. На мой взгляд, в Кубке они проиграют «Спартаку». Им не хватит ресурса. Если вспомнить их очную игру в чемпионате, то «Спартак» выглядел лучше», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
У этого "эксперта" матчей в РПЛ в профессиональной карьере меньше, чем у пацанов из академии, какой смысл его слушать?
Полностью с вами согласен
Эксперд.
ЭксПёрд
Очередная матчтвешная днарина, которая себя возомнила разбирающимся в футболе
Зато Краснодар более сыгранная и более сбалансированная команда. А Спартак - команда настроения, с проблемами в обороне, как обычно. Шансы = 50/50.
В любом матче до его начала шансы 50/50
надоели шапками закидывать. Все матчи будут тяжёлыми завтра.
Хохма будет для Гасилина, когда Ростов обыграет Зенит
А победа Оренбурга ещё хохмее))
Оренбург точно не победит. Краснодар злой и уничтожит их. А Зенит думает на расслабоне победят, хотя в питере еле еле обыграли Ростов
Мотивации у Краснодара будет выше крыши.
Лёгкой прогулки Спартаку не видать.
Если Ростов просто не раздвинет булки то всё возможно
У Краснодара скамейка маловата, погнались за двумя зайцами а могут остаться с дыркой от бублика. И это уже реальность, если чемпионство не возмут что почти 99%, моральное состояние будет не айс а тут через неделю кубок. Как то так.
Похоже всё к этому и идет.
Было бы здорово!!))
