Защитник «Балтики» Варатынов: «Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но под конец чуть сдали»
Варатынов о «Балтике»: поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место.
Защитник «Балтики» Сергей Варатынов заявил, что в калининградском клубе верили в борьбу за чемпионство в Мир РПЛ.
За тур до финиша «Балтика» занимает в таблице 6-е место.
«Конечно, обидно, что «Балтика» останется без медалей. Весь сезон шли неплохо, но под конец чуть сдали.
Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но понимали, что нужно не проигрывать в каждом матче. В итоге это не получилось», — сказал Варатынов.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16797 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вера это конечно хорошо, но Балтика и так выше головы прыгнула.
Да, золото чемпионата сорвалось))
Я тоже думала, что организую бизнес и стану первой в списке Форбс. Не вышло, чего-то не хватило. Видимо весь список Форбс против меня был.
))))сказочник 1 место. верил он.
Эка он хватил - 1 место. Исходя из состава и финансовых возможностей бронза была бы хорошим результатом для дебютантов РПЛ.
Это что же им Талалай говорил?
За первое место не зацепляться надо , а завоевывать )))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем