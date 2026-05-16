Защитник «Балтики» Варатынов: «Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но под конец чуть сдали»

Варатынов о «Балтике»: поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место.

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов заявил, что в калининградском клубе верили в борьбу за чемпионство в Мир РПЛ.

За тур до финиша «Балтика» занимает в таблице 6-е место.

«Конечно, обидно, что «Балтика» останется без медалей. Весь сезон шли неплохо, но под конец чуть сдали.

Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но понимали, что нужно не проигрывать в каждом матче. В итоге это не получилось», — сказал Варатынов.