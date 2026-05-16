  • Защитник «Балтики» Варатынов: «Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но под конец чуть сдали»
За тур до финиша «Балтика» занимает в таблице 6-е место.

«Конечно, обидно, что «Балтика» останется без медалей. Весь сезон шли неплохо, но под конец чуть сдали. 

Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но понимали, что нужно не проигрывать в каждом матче. В итоге это не получилось», — сказал Варатынов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Вера это конечно хорошо, но Балтика и так выше головы прыгнула.
Да, золото чемпионата сорвалось))
Я тоже думала, что организую бизнес и стану первой в списке Форбс. Не вышло, чего-то не хватило. Видимо весь список Форбс против меня был.
))))сказочник 1 место. верил он.
Эка он хватил - 1 место. Исходя из состава и финансовых возможностей бронза была бы хорошим результатом для дебютантов РПЛ.
Это что же им Талалай говорил?
За первое место не зацепляться надо , а завоевывать )))
