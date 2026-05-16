  Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда. Тренер работал с форвардом в «МЮ» (The Independent)
Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда. Тренер работал с форвардом в «МЮ» (The Independent)

Возглавляющий «Бенфику» Жозе Моуринью, которого на следующей неделе представят тренером «Реала», хочет, чтобы «Мадрид» подписал форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Моуринью знаком с Рэшфордом по совместной работе в манкунианском клубе на протяжении 2,5 сезонов. Португалец намерен воссоединиться с 28-летним англичанином, поскольку у них хорошие взаимоотношения, а заодно насолить «Барселоне», сообщает Metro со ссылкой на The Independent.

Сам Рэшфорд хотел бы остаться на «Камп Ноу», но «блауграна» не готова выкупить его за 30 млн евро.

«МЮ» под руководством Моуринью выиграл Лигу Европу и Кубок английской лиги, а Рэшфорд за два полных сезона забил 24 гола за «красных дьяволов».

Источник: Metro
Борец с расизмом в Реале - есть.
Диктатор - есть.
Депутат будет хорошим дополнением 👍
Ответ Рашпель793
И все на левый фланг, что ни говори, "толковый трансфер".
Ответ Рашпель793
Новое трио в атаке ПДД - политик, диктатор, депутат
Мхитаряна подпиши. Ты с ним и в МЮ и в Роме работал и везде ваш тандем был успешен и приносил победу в еврокубках. Он как талисман )
Ответ Serhio 00
Там еще Снейдер карьеру возобновил как-раз
Ответ Serhio 00
Смешно. Помнится моуриньо когда-то Лигу Европы за трофей не считал, а 2 место в чемпионате откровенным позором. Сейчас же у персофанов оказывается даже победы в конференций уже успех
Чего-то все хотят Решфорда, то Эмери вернуть его в Виллу, то Моуриньо в Реал. Реш открылся заново в Барселоне и заиграл по новому.
Ответ Valix
Больше похоже, что агент игрока отрабатывает свой хлеб распространяя подобные слухи..)
Ответ Никита Кожемяка
Вполне вероятно. И да, "насолить Барселоне"? Камон, депутат в аренде, он не принадлежит Барсе. Ей-богу, спортс уже не знает, чем бы накинуть. Хотя поворот карьеры, конечно, весьма занятный бы у Рэшфорда получился. Из МЮ, откуда его только ленивый не сливал, транзитом аж через Барсу аж в Мадрид :)
Но Реал, скорее, вернёт Муньоса на схожее амплуа. Внезапный Рэшфорд - это что-то из странно-фэнтезийного, имхо.
Ему надо в Реал подписать Престианни. Ну вы поняли 🙃
Действительно, в команде очевидно остро не хватает левых вингеров.
Разумно: кто у них на левом фланге атаки? Только Вини, Килиаша и Родриго, ну, ещё Джуд может там сыграть. Как можно чего-то добиваться с таким слабым подбором исполнителей? Другое дело - правый фланг: там есть Мастантуоно. Центр нападения тоже мощный - Гонсало. А левый фланг определённо надо укреплять.
Насолить Барселоне, купив игрока, который ей не
принадлежит, и которого она не собирается выкупать?
Странная стратегия.
Ответ jordy
Странно что вы верите в такие новости...
Ответ nurikkkk
Я как раз имел в виду, что это лишено смысла.
Помощь пришла от куда не ждали
Нормальный такой бизнес план может получиться для Барсы. Выкупить Рэшфорда за 30 млн. И сразу же продать в Мадрид миллионов за 60-70, если он так сильно нужен Мауру, то пусть раскошеливается Перес. Хотя понятно, что эти слухи скорее всего обычный вброс.
Ох, с козырей решил зайти
Эмери хочет вернуть Рэшфорда в «Астон Виллу», но Маркус предпочитает остаться в «Барселоне». Каталонцы не готовы платить «МЮ» 30 млн евро
15 мая, 19:05
Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼»
11 мая, 17:40
Маркус Рэшфорд: «Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что я бы остался»
11 мая, 07:35
