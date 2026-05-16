Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда. Тренер работал с форвардом в «МЮ» (The Independent)

Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда.

Возглавляющий «Бенфику» Жозе Моуринью , которого на следующей неделе представят тренером «Реала», хочет, чтобы «Мадрид » подписал форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда , права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед ».

Моуринью знаком с Рэшфордом по совместной работе в манкунианском клубе на протяжении 2,5 сезонов. Португалец намерен воссоединиться с 28-летним англичанином, поскольку у них хорошие взаимоотношения, а заодно насолить «Барселоне», сообщает Metro со ссылкой на The Independent.

Сам Рэшфорд хотел бы остаться на «Камп Ноу», но «блауграна» не готова выкупить его за 30 млн евро.

«МЮ» под руководством Моуринью выиграл Лигу Европу и Кубок английской лиги, а Рэшфорд за два полных сезона забил 24 гола за «красных дьяволов».