Никитин о минусах Боснии: «Медлительность и расслабленность людей. У нас народ кажется более трудолюбивым и ответственным»

Никитин о минусах Боснии: медлительность и расслабленность людей.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин рассказал о минусах жизни в Боснии и Герцеговине, где он играл за «Тузла Сити ».

— Если сравнивать страны в целом, то в Боснии, к сожалению, очень многие моменты решаются намного дольше, чем в России. В плане жизненных ситуаций увидел еще раз, что иногда надо уехать в другое место подальше от дома, чтобы ценить то, что есть здесь и сейчас. Я это и так понимал в целом, я же коренной москвич. Но это лишнее подтверждение было.

Плюс медлительность и расслабленность людей… Наверное, в Европе в целом так. У нас народ кажется более трудолюбивым и ответственным. А в Боснии можешь зайти в парикмахерскую в четыре часа дня, когда она работает условно до пяти, и тебе парикмахер может сказать: «Брат, давай завтра. Уже неохота».

— Но ведь что-то положительное там тоже наверняка было?

— Пока играл в Боснии, больше всего понравилось, что каждые выходные мы с женой брали машину и ездили в Сербию (смеется). Это было реально круто. Несколько раз были в Нови-Саде, Белграде, Златиборе. Очень красивая страна, добрые люди, наш менталитет — все супер.

Если про Боснию конкретно… Не хочется огульно критиковать страну. Но глобальных моментов, за что ее хвалить после России, тоже не вижу. Тузла — это небольшой городок. Может, если бы я жил не в Москве, то я смог бы больше хорошего про Тузлу сказать.

Да и сама Босния — страна, которую можно посмотреть на машине. Достаточно гористая местность, а Сараево — город, в который можно как турист приехать. Он исторически интересный, там началась Первая мировая война. Но если ты россиянин и живешь в России, то у нас будет комфортнее, – сказал Никитин.