  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Никитин о минусах Боснии: «Медлительность и расслабленность людей. У нас народ кажется более трудолюбивым и ответственным»
4

Никитин о минусах Боснии: «Медлительность и расслабленность людей. У нас народ кажется более трудолюбивым и ответственным»

Никитин о минусах Боснии: медлительность и расслабленность людей.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин рассказал о минусах жизни в Боснии и Герцеговине, где он играл за «Тузла Сити».

— Если сравнивать страны в целом, то в Боснии, к сожалению, очень многие моменты решаются намного дольше, чем в России. В плане жизненных ситуаций увидел еще раз, что иногда надо уехать в другое место подальше от дома, чтобы ценить то, что есть здесь и сейчас. Я это и так понимал в целом, я же коренной москвич. Но это лишнее подтверждение было.

Плюс медлительность и расслабленность людей… Наверное, в Европе в целом так. У нас народ кажется более трудолюбивым и ответственным. А в Боснии можешь зайти в парикмахерскую в четыре часа дня, когда она работает условно до пяти, и тебе парикмахер может сказать: «Брат, давай завтра. Уже неохота».

— Но ведь что-то положительное там тоже наверняка было?

— Пока играл в Боснии, больше всего понравилось, что каждые выходные мы с женой брали машину и ездили в Сербию (смеется). Это было реально круто. Несколько раз были в Нови-Саде, Белграде, Златиборе. Очень красивая страна, добрые люди, наш менталитет — все супер.

Если про Боснию конкретно… Не хочется огульно критиковать страну. Но глобальных моментов, за что ее хвалить после России, тоже не вижу. Тузла — это небольшой городок. Может, если бы я жил не в Москве, то я смог бы больше хорошего про Тузлу сказать. 

Да и сама Босния — страна, которую можно посмотреть на машине. Достаточно гористая местность, а Сараево — город, в который можно как турист приехать. Он исторически интересный, там началась Первая мировая война. Но если ты россиянин и живешь в России, то у нас будет комфортнее, – сказал Никитин.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16988 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Никитин
Тузла Сити
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Огурцы по 400 рублей – не очень адекватно, обидно столько платить. За помидоры 900 рублей пока не отдавал, но 400 не жалко, если вкусные». Никитин о ценах на продукты
15 мая, 14:17
Никитин считает Москву лучшим городом мира для жизни: «Минусов меньше всего. Нью-Йорк и Италия очень грязные, в Японии туристом – шикарно»
15 мая, 13:10
Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»
15 мая, 12:16
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
10 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
16 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
26 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
28 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
32 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
47 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
49 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
58 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем