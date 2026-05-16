  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Трансфер Дурана – неудачный. Не принес пользу «Зениту» и проиграл конкуренцию Соболеву». Александр Горшков о форвардах
16

«Трансфер Дурана – неудачный. Не принес пользу «Зениту» и проиграл конкуренцию Соболеву». Александр Горшков о форвардах

Горшков: трансфер Дурана – неудачный, он проиграл конкуренцию Соболеву.

Александр Горшков назвал неудачной аренду «Зенитом» нападающего Джона Дурана, который на днях покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

В 6 матчах Мир РПЛ на счету колумбийца 1 гол.

«Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный. Он не смог принести пользу команде и проиграл конкуренцию Соболеву. 

Александр же удивляет. На каком-то промежутке не мог себя найти, но через желание ему улыбнулась удача. Саша стал приносить команде пользу, стал основным игроком», — сказал бывший футболист «Зенита».

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16988 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДжон Дуран
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoАлександр Горшков
logoпремьер-лига Россия
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Соболиный пух, жара,июль...
Ответ SmokingShadow
Соболиный пух, жара,июль...
Давай не отходить от классического текста: Соболиный пух, Быстров - 🐓.
https://youtu.be/LGzRSb3aPS4?is=ccy9bYV5SXTGXE3s
Через желание и через нереальный кредит доверия от тренера. Пришлось продать двух нормальных нападающих и купить огромного черного парня, чтобы Соболев зашевелился.
Какой трансфер, аренда до конца сезона.
Дуран уехал пораньше, чтобы не праздновать чемпионство, в завоевании которого нет его заслуги...
Хоть пенальти забил этот Дуран. С недавних пор в Зените с этим проблемы
зато Соболев попер! Выиграл конкуренцию у мешка с бурдюком за 2 мульта (полгода)
Соболев почувствовал, что прямо за ним стоит и дышит в спину здоровенный негр)
И начал ускоряться.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев извинился за то, что вспомнил «Зенит» в эфире Setanta Sports. Комментатор сказал: «Дуран расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание»
15 мая, 19:34
«Дуран сделал «Зенит» чемпионом, давайте скажем прямо. Он раззадорил Соболева – и тот обрел уверенность, стал забивать, именно его голы принесли титул». Гасилин о роли колумбийца
15 мая, 16:55
Погребняк об уходе Дурана из «Зенита»: «Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась»
15 мая, 06:00
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
10 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
16 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
26 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
28 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
32 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
47 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
49 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
57 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем