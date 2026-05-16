«Трансфер Дурана – неудачный. Не принес пользу «Зениту» и проиграл конкуренцию Соболеву». Александр Горшков о форвардах

Александр Горшков назвал неудачной аренду «Зенитом» нападающего Джона Дурана, который на днях покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

В 6 матчах Мир РПЛ на счету колумбийца 1 гол.

«Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный. Он не смог принести пользу команде и проиграл конкуренцию Соболеву.

Александр же удивляет. На каком-то промежутке не мог себя найти, но через желание ему улыбнулась удача. Саша стал приносить команде пользу, стал основным игроком», — сказал бывший футболист «Зенита».