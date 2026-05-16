Эль-Шаарави объявил об уходе из «Ромы»: «Есть места, которые становятся домом. Спасибо, Рим»
Эль-Шаарави объявил об уходе из «Ромы».
Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави объявил об уходе из клуба свободным агентом.
«Есть места, которые становятся домом, и ты даже не осознаешь этого. А потом однажды ты понимаешь, что это было нечто большее: это были люди, эмоции, жизнь. Для меня эти 10 лет были именно такими.
Я приехал сюда с мечтами, амбициями и огромным желанием доказать свою состоятельность. Уезжаю с полным сердцем. Полным воспоминаний, совместных сражений, огромных радостей, но и трудных моментов, что помогли мне вырасти как на поле, так и за его пределами.
Спасибо, Рим», – написал Эль-Шаарави.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16987 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Стефана Эль-Шаарави
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Удачи Фараон!