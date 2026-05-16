  • Эль-Шаарави объявил об уходе из «Ромы»: «Есть места, которые становятся домом. Спасибо, Рим»
Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави объявил об уходе из клуба свободным агентом.

«Есть места, которые становятся домом, и ты даже не осознаешь этого. А потом однажды ты понимаешь, что это было нечто большее: это были люди, эмоции, жизнь. Для меня эти 10 лет были именно такими.

Я приехал сюда с мечтами, амбициями и огромным желанием доказать свою состоятельность. Уезжаю с полным сердцем. Полным воспоминаний, совместных сражений, огромных радостей, но и трудных моментов, что помогли мне вырасти как на поле, так и за его пределами.

Спасибо, Рим», – написал Эль-Шаарави.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Стефана Эль-Шаарави
Стефу удачи. Прекрасный игрок, кто бы что не говорил.
Эх, фараон, как тебя в фифе 14 все прокачивали, вечно молодой талант со своеобразной прической
Жаль, что уходит.На замену самое то.На один тайм всегда хватило бы.Никогда ничего не просит,не ноет,не скандалит, просто выходит и играет.Лучше бы бедуина и янычара куда-нибудь "сплавили"
Удачи Фараон!
Спасибо за все!
Офигеть я старый, лучший сезон по гол+пас - 12/13 в Милане. Слёзку утру
Грустно. Уходит и это поколение, пока на вторые роли, а потом бутсы на гвоздь.
Надо было раньше уходить, хороший игрок, но вечно на лавке.
